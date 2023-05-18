ВИДЕО | Как Таллинн Стокгольм кормил, и почему финские яблоки – на самом деле эстонские?

Так вот, ганзейский город не был каменным мешком без единого деревца. Были сады при монастырских обителях, Розовый сад, Попугаевый сад. Позднее создавались зеленые оазисы и у домов. Например, с конца 17 века был сад во дворе дома по улице Лай, принадлежавшего купеческой семье Хуков, там сейчас музей природы, и Август фон Коцебу писал, что этот сад – как будто герцогские сады в Веймаре в миниатюре. И перед этим же домом растут две липы, якобы посаженные Петром.

Насколько Таллинн был крутым в Средневековье по сравнению с ближайшими северными соседями? „И Швеция, и Финляндия тоже были глубокой северной периферией мира средневекового европейца, – напоминает краевед. – И да, в 14-м веке был случай, когда несколько лет город Стокгольм был должником города Ревеля. Его заложил, взяв кредит, один из шведских королей. Ну а про Финляндию и разговора быть не может: кто не видел Ревеля – тот не видел мира, и все дороги мира начинаются от ревельского порта. Ревель был воротами, через которые проникали в том числе агротехнологии. Вот, например, город Лохья в Финляндии считается столицей известки и яблок. Яблоки начинают выращивать в окрестностях Лохья по повелению шведского наместника в Финляндии Эрика Флеминга: он в 1529 году привозит саженцы яблок из Ревеля. Потому что здесь в монастырских садах, видимо, были достаточно морозоустойчивые, плодоносящие, сладкие сорта“.