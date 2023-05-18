ВИДЕО | „Дренажные работы и ремонт водопровода преследуют Таллинн с начала 15 века“. Насколько зеленой была наша столица в Средние века?
В этом году Таллинн стал Зеленой столицей Европы, а насколько зеленым и экологичным он был в Средние века? Об этом в студии беседуют ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и краевед Йосеф Кац.
Так вот, ганзейский город не был каменным мешком без единого деревца. Были сады при монастырских обителях, Розовый сад, Попугаевый сад. Позднее создавались зеленые оазисы и у домов. Например, с конца 17 века был сад во дворе дома по улице Лай, принадлежавшего купеческой семье Хуков, там сейчас музей природы, и Август фон Коцебу писал, что этот сад – как будто герцогские сады в Веймаре в миниатюре. И перед этим же домом растут две липы, якобы посаженные Петром.
Насколько Таллинн был крутым в Средневековье по сравнению с ближайшими северными соседями? „И Швеция, и Финляндия тоже были глубокой северной периферией мира средневекового европейца, – напоминает краевед. – И да, в 14-м веке был случай, когда несколько лет город Стокгольм был должником города Ревеля. Его заложил, взяв кредит, один из шведских королей. Ну а про Финляндию и разговора быть не может: кто не видел Ревеля – тот не видел мира, и все дороги мира начинаются от ревельского порта. Ревель был воротами, через которые проникали в том числе агротехнологии. Вот, например, город Лохья в Финляндии считается столицей известки и яблок. Яблоки начинают выращивать в окрестностях Лохья по повелению шведского наместника в Финляндии Эрика Флеминга: он в 1529 году привозит саженцы яблок из Ревеля. Потому что здесь в монастырских садах, видимо, были достаточно морозоустойчивые, плодоносящие, сладкие сорта“.
Кроме того, Ревель был еще и житницей того времени. „До 30-х годов 17 века самые плодородные земли Швеции находятся в составе Дании, – поясняет Йосеф Кац. – И когда начинается раздел Ливонского пирога, то члены риксдага говорят Эрику XIV: не надо лезть в котел, где бурлят остатки Ливонского ордена, Иоанн Грозный и польский король Сигизмунд II. А он: Эстляндия – богатейший сельскохозяйственный регион, получив под свой контроль Эстляндию, мы хоть наедимся. Факт того, что Швеция ввязывается в Ливонскую войну, чтобы получить контроль за ревельским портом, через который идет вывоз зерна, – достаточно парадоксален. Но Стокгольм до начала 17 века живет полностью на подвозном зерне. И да, действительно Таллинн был таким зерновым амбаром Швеции на каком-то этапе своей истории“.
Сейчас центр Таллинна перекопан, наверное, в Средневековье было попроще, не было труб под дорожным покрытием, как сейчас? „Вы издеваетесь? – улыбается краевед. – С 40-х годов 14 века в Ревеле действует водопровод. Вода из озера Юлемисте по каналу доходила плюс-минус до современной площади Свободы, и там уже по деревянным трубам расходилась по колодцам. Трубы – выдолбленные стволы деревьев, которые вставлялись один в другой, место соединения смазывалось глиной. Так что трубы под основными городскими улицами были, и главное – они постоянно забивались, приходилось их менять. И ревельские улицы в летнее время были перекопаны вплоть до того, как заменили деревянные трубы на металлические в 60-е годы 19 века. И у нас с начала 15 века была еще и дождевая канализация – специальные канавки под улицами, они тоже засорялась, приходилось вскрывать покрытие и чистить. Дренажные работы и ремонт водопровода преследуют Таллинн с начала 15 века. Ничего не поделаешь“.
Смотрите в видео:
Каким был хлеб во времена средневековой цивилизации хлебоедов?
Что подавали на пирах в Ратуше? Какими были закуски того времени?
За что осуждали в проповедях… рис?
Как была налажена канализация, уборка улиц и обстояли дела с гигиеной в нашей столице сотни лет назад?
Какие домашние животные были в средневековом Таллинне? Почему собаки были своего рода знаком престижа?
Как создавались городские парки, в том числе общественные?
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