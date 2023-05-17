Nublu, Алика Милова, Анне Вески – у нарвитян будут Дни города на разные музыкальные вкусы

Дни города в Нарве пройдут с 9 по 11 июня. В программе много мероприятий для всех горожан – от маленьких детей до жителей преклонного возраста. При этом нынешний праздник Нарвы во многом отличается от Дней города предыдущих лет.

Как пишет „Gazeta.ee“ , с 9 по 10 июня пройдет народно-спортивное мероприятие „Нарвский городской забег“. Его многочисленные участники, которые приедут в Нарву со всех концов Эстонии, станут также движущей силой традиционного праздничного шествие 9 июня. Оно на этот раз будет тематическим. Вместе со спортивным „ядром“ в шествии примут участие национально-культурные общества, организации Нарвы и все нарвитяне, кто только пожелает.

В программу Дней города вошли такие традиционные развлекательные мероприятия, как детский спортивный праздник „Двигаемся вместе!“, „Гонки на мыльницах“, „День художника“, праздник национально-культурных обществ, концерт творческих коллективов, ночной показ топовых кинофильмов. Концертная программа, скорее всего, не оставит равнодушными сердца нарвитян — в город приедут известный рэпер Nublu, незабываемая Анне Вески и эстонская звезда Евровидения Алика Милова.

Арт-резиденция NART предложит всем желающим 11 июня творческую вечеринку KRENYCH SUNDAY, а в течение всего воскресенья будут проводиться экскурсии, посвященные уникальной истории Кренгольма.

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