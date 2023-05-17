Правда ли, что Гарри Каспаров призывал Запад бомбить Россию?

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров разошёлся во взглядах с действующей российской властью ещё в начале 2000-х, через короткое время после избрания Владимира Путина президентом России. В 2001 году он подписал письмо в защиту канала НТВ, в 2003-м вместе с другими известными деятелями призвал остановить войну в Чечне, в дальнейшем возглавлял созданные им комитет „ 2008 — свободный выбор » и движение „ Объединённый гражданский фронт », а в 2007 году даже был выдвинут кандидатом в президенты РФ от оппозиционной коалиции „Другая Россия“. Впрочем, официальной регистрации в качестве кандидата он так и не получил — по словам оппозиционера, из-за массовых отказов предоставить ему в аренду большое помещение для требующегося по закону съезда. Тем не менее Каспаров продолжил активную политическую деятельность. И действительно, 25 октября 2011 года он выступил на конференции „Риски перезагрузки: почему Вашингтон должен быть осторожен с Москвой“, организованной аналитическим центром „Фонд „Наследие“» в американской столице. Полный текст его выступления, включая ответы на вопросы, доступен на английском языке на сайте „Фонда „Наследие“».

Как сообщается во многих публикациях, в 2011 году экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (на тот момент — лидер оппозиционного движения „Солидарность“), выступая в Вашингтоне на конференции „Риски перезагрузки“, призвал действовать против России с позиции силы. Он якобы назвал успешным опыт установления демократии при помощи военного вмешательства и, в частности, путём „гуманитарных“ бомбардировок. О том, что Каспаров „призвал Запад бомбить Россию“, в своё время написали такие ресурсы, как „ Военное обозрение », „ Агентство информационных сообщений », Oper.ru , NoNaMe , Amic.ru , „ Пикабу » и Kaniv.net , пользователи в соцсетях ( Facebook , „ Живой журнал »). В мае 2023 года известный блогер Стас Ай Как Просто (Стас Васильев) в своём Telegram-канале напомнил об этом случае в рамках спора с пользователем Гарри Каспаровым . Последнюю публикацию на момент написания материала прочитали около 266 000 человек.

В одном из эпизодов своей речи Каспаров коснулся методов противодействия политике Владимира Путина. Он, в частности, сказал: „Жёсткий отпор и установление твёрдой, даже конфронтационной линии — это единственное послание, на которое отреагирует путинский режим. Они уважают только силу. Все эти разговоры о том, что вовлечённость [в мировые процессы] медленно меняет Россию, были опровергнуты. Двадцать лет назад ожидалось, что Россия в конечном счёте переймёт манеры Запада, но теперь ясно, что произошло обратное. Страны, имеющие дело с Россией, снова и снова приспосабливались к коррупционной практике, институционализированной Путиным. Как я уже говорил в своей речи в Конгрессе в прошлом июне, система не коррумпирована; коррупция — это и есть сама система. Так что, если вы собираетесь преследовать этих парней, вам придётся использовать банки, а не танки. Ударьте по их кошелькам, потому что это то, что их волнует“. В заключение Каспаров подчеркнул, что Соединённым Штатам нужно осуществить „перезагрузку, поддерживающую русский народ, а не его угнетателей“ и „сделать это различие ясным“.

Таким образом, Гарри Каспаров, говоря о мерах давления на российскую власть, подчёркивал, что они должны быть мирными, экономическими. Это прямо противоречит тому тексту, что распространяется в интернете. Как показал поиск в интернете, впервые подобный текст вышел на информационном портале Infox.ru через два дня после конференции, 27 октября 2011 года, за авторством некоего Николая Петрова. Отметим, что полная стенограмма выступления Каспарова была доступна на сайте The Other Russia уже 26 октября. Через месяц, когда материал разошёлся по многим СМИ, Каспаров подал в Останкинский районный суд Москвы иск к изданию Infox.ru о защите чести и достоинства. 20 февраля 2012 года суд утвердил мировое соглашение между сторонами, а ещё через неделю руководство сайта Infox.ru опубликовало опровержение под вызвавшей скандал статьёй: „Редакция информационного портала Infox.ru признаёт, что опубликованный на портале Infox.ru 27 октября 2011 года материал „Каспаров призвал к войне с Россией“ является необъективным и содержит порочащие честь и достоинство Гарри Кимовича Каспарова недостоверные утверждения о том, что он призывает к войне с Россией“.

Таким образом, уже в начале 2012 года вопрос с цитатой Гарри Каспарова был закрыт, однако в дальнейшем это не помешало заинтересованным или просто невнимательным людям и медиа её распространять. Отметим, что последний громкий случай (с блогером Стасом Ай Как Просто) ознаменовался двойным конфузом. Как справедливо заметил другой известный блогер, Илья Шепелин, весь свой заочный диалог на глазах у многотысячной аудитории, включая обвинение, основанное на недостоверной цитате, блогер вёл не с настоящим Гарри Каспаровым. В своём официальном верифицированном твиттере оппозиционный политик ранее сообщал, что единственный его реальный аккаунт в Telegram — garrykasparov_official, а все остальные — фейковые.

Итог: Фейк