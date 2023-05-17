Генштаб ВСУ: на войне в Украине погибли 200 000 российских военнослужащих

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили в общей сложности 3771 российских танк, 7365 бронемашин, 3166 артиллерийских систем, 318 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2748 беспилотников, 982 крылатых ракеты, 18 кораблей, 6067 единиц автомобильной и 417 единиц специальной техники.

Данные о собственных потерях ВСУ не разглашают.

Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

В апреле газета The New York Times писала со ссылкой на утекшие документы американской разведки, что ФСБ „обвиняет“ Минобороны РФ в „сокрытии российских потерь в Украине“. По версии спецслужбы, военное ведомство не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправляемых в Украину из Чечни. По оценкам самой ФСБ, количество убитых и раненых со стороны России в Украине якобы составляет около 110 тысяч человек.

По оценке журналистов „Русской службы Би-би-си“ и „Медиазоны“, которые совместно с командой волонтеров ведут независимый подсчет погибших в Украине, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 22,6 тысячи российских военных. Как отмечают журналисты, эти подсчеты не отражают реальных потерь, поскольку основаны только на публичных сообщениях о гибели. Реальное число погибших может быть выше в несколько раз.

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