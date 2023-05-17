Ряд министров спорта ЕС выступил против участия россиян в Олимпиаде

Как говорится в сообщении по итогам Совета по образованию, молодежи, культуре и спорту ЕС, ряд министров в ходе заседания выразил солидарность с Украиной и „свое решительное несогласие с участием российских и белорусских спортсменов в крупных международных спортивных турнирах, таких как предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже“. Министры каких конкретно стран выступили против, в коммюнике не уточняется, пишет РБК.

Якоб Форссмед, министр спорта Швеции, которая в настоящее время председательствует в ЕС, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен пересмотреть свою позицию по допуску россиян на Олимпиаду. В частности, он считает, что МОК должен тщательней подходить к допуску того или иного атлета и не допустить, чтобы они „в каком-либо виде представляли Россию“ на Играх.

МОК 28 марта рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования — но только под нейтральным флагом. Возможность допуска не распространяется на атлетов, выступающих в командных видах спорта, а также на тех спортсменов, которые активно поддерживают военную операцию на Украине и имеют отношение к армиям двух стран и другим силовым структурам. При этом итоговое решение о допуске спортсменов будут принимать международные федерации.

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