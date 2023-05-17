Ночной удар по Киеву: сколько „Кинжалов“ сбила ПВО и мог ли один из них попасть в Patriot?

Судя по тому, что эти ракеты взлетают не под прямым углом к земле, а также по их количеству и частоте пусков, можно предположить, что это комплекс Patriot, однако вблизи пусковые установки не видны. ВСУ также использует ЗРК NASAMS, а также более старые советские комплексы C-300 и „Бук“. С-300 выпускает ракеты вертикально вверх.

В сети появились несколько видеозаписей ночного обстрела Киева, сделанных, очевидно, камерами наружного наблюдения, либо мобильными телефонами. На них видно, как в небо взлетают ракеты ПВО, однако какие именно комплексы их выпускают, сказать трудно.

Факт повреждения батареи Patriot либо ее части подтверждает только один источник CNN , который заявил, что скорее всего комплекс был поврежден, но не уничтожен. Он не сообщил подробностей, в частности, неизвестно, стало ли повреждение результатом попадания ракеты или ее обломков.

Вечером об этом высказался сам министр Сергей Шойгу. „Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями“, - цитировало его РИА Новости.

Министерство обороны РФ объявило во вторник утром, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования „по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран“. Оно утверждает, что все цели были поражены, причем одна из ракет - „Кинжал“ - якобы поразила ЗРК Patriot.

Факт успешного перехвата шести ракет „Кинжал“ не был подтвержден какими-либо данными или свидетельствами из независимых источников. Факт применения Россией как минимум одной ракеты „Кинжал“ подтверждает Минобороны РФ.

Украинская ПВО уже сообщала об успешном перехвате одного „Кинжала“ 8 мая. Тогда мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал журналистам фрагмент ракеты, который, по мнению некоторых экспертов, мог быть боевой частью „Кинжала“.

В Киеве сказали, что в результате работы ПВО были сбиты все воздушные цели, включая шесть гиперзвуковых ракет Х-47М2 „Кинжал“.

На одной из видеозаписей видно, что две ракеты, взлетающие в небо, падают на землю неподалеку от пусковых установок. Впоследствии в интернете появились снимки, на которых видна лежащая на земле в городе ракета, похожая на ракету семейства PAC 3 комплекса Patriot. По сообщениям в соцсетях, две несработавших ракеты упали на землю.

На видеоролике заметна большая вспышка примерно в том районе, откуда перед тем вылетело много ракет. Следом за вспышкой в отсветах видны клубы дыма. Однако из этого не следует, что это результат попадания российской ракеты в ЗРК Patriot - самого комплекса на кадрах не видно, а камера находится на таком удалении, что сделать вывод о том, что вспышка находилась вблизи места пуска ракет, затруднительно.

Как можно подтвердить или опровергнуть заявления военных?

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью Русской службе Би-би-си сказал, что, по его мнению, успех перехвата „Кинжалов“ при желании могут подтвердить американцы, с которыми украинцы почти наверняка делятся данными объективного контроля пусков.

При этом, как рассказал эксперт, в ПВО данные о результатах перехвата могут уточняться по прошествии некоторого времени, и оценка результата может быть изменена, хотя и не принципиально.

Он также объяснил, что видеозапись, на которой видны большие вспышки, нельзя трактовать как доказательство попадания ракеты в цель.

„Вроде бы имеют место взрывы. Один-два взрыва. Но опять-таки, тут еще нужно проверять и уточнять - над землей или в районе земли? Это мог быть и низкий перехват, могли взорваться обломки, могло произойти много чего, но необязательно это могло быть прямое попадание ракеты [в ЗРК Patriot]“, - сказал Шарп.

Эксперт также сказал, что подтвердить или опровергнуть утверждение российского Минобороны теоретически могли бы коммерческие спутниковые компании, которые используют спутники дистанционного зондирования земли. Правда, у него есть сомнения, что такая информация может быть опубликована.