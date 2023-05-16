ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (447-й день) | ВСУ уже три дня наступают под Бахмутом
Подводим итоги 447-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские войска продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным военного командования, противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 49 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. „За эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты различных типов. Подробная информация будет предоставлена позже“, - отмечает Генштаб.
За сутки, как сообщается, оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, зафиксировано два ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением ЗРК С-300. Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных беспилотников разных типов. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной атаки по Украине. По его словам, около 3.30 ночи по местному времени 16 мая российские оккупанты атаковали с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 „Кинжал“ с шести самолетов МиГ-31К, девять крылатых ракет „Калибр“ с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М). Все 18 ракет были уничтожены украинской ПВО, сообщил Залужный. Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - „Орлан-10“, SuperCum. Все они также были сбиты.
В то же время Минобороны РФ утверждает, что российские войска „высокоточным ударом“ гиперзвуковой ракеты „Кинжал“ поразили американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве.
Восьмое с начала мая воздушное нападение на Киев этой ночью было комплексным - по словам главы военной администрации города Сергея Попко, оно было осуществлено российскими войсками с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Атака „была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени“, указал Попко. По его предварительным данным, подавляющее большинство целей было обнаружено и уничтожено.
„Прежде всего, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве выявлено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет!“ - написал глава КГВА в Telegram.
По меньшей мере 7 человек погибли и еще 5 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Харьковской областей за минувшие сутки, сообщили местные власти. „За 15 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области - в Авдеевке. Кроме того, в Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации. Еще 4 человека в области получили ранения“, - написал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в Telegram. Позже Кириленко в Facebook добавил, что количество погибших из-за обстрелов РФ в Донецкой области возросло до 5 человек. О двух погибших сообщил в Telegram также глава глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате российского артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района погибли гражданские мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
В населенном пункте Хоромное в Брянской области РФ с дрона было сброшено взрывное устройство на полицейские автомобили, повреждены две машины, сообщает Следственный комитет России. По его сведениям, после сообщений в соцсетях об обстреле со стороны украинских сил на место прибыли сотрудники полиции, которые и подверглись нападению с беспилотника.
Пять российских пограничников были ранены после атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщают Astra, Baza и Mash. По информации Telegram-каналов, дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, инцидент произошел вечером 15 мая. Baza уточняет, что с беспилотника было сброшено три боеприпаса, у всех пострадавших осколочные ранения. Официального подтверждения этой информации нет.
Кремль, вероятно, готовит механизм для дискредитации владельца ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина как предателя. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Информация о том, что Пригожин предлагал ГУР Украины раскрыть позиции войск РФ, по-видимому, не шокировала администрацию президента РФ, отмечают военные эксперты. В то же время, в ISW считают, что Кремль вряд ли будет рисковать и угрожать Пригожину, пока силы „Вагнера“ находятся на передовой в районе Бахмута.
Украинские военные в течение последних трех дней ведут контрнаступление под Бахмутом в Донецкой области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале. „Вагнеровцы“ залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы“, - рассказал Сырский.
За последние четыре дня ВСУ добились „тактических успехов“ в районе Бахмута Донецкой области, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании. По данным британской разведки, хотя ЧВК „Вагнер“ продолжает постепенно продвигаться в центре города, украинские военные смогли стабилизировать фланги. В частности, помимо продвижения к югу, им удалось оттеснить российскую линию фронта к северо-западу от Бахмута. „Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506“, - отмечается в сводке. Разведка полагает, что украинское командование намерено восстановить контроль над каналом Северский Донец - Донбасс, чтобы использовать его как рубеж обороны на данном направлении, в том числе для защиты города Часов Яр.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские части в последние дни отвоевали в окрестностях Бахмута - но не в самом городе - около 20 квадратных километров. „На протяжении нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге близ Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг кое-где продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией“, - написала Маляр, добавив, что россияне подтягивают в этот район подразделения десантников.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять делегацию африканских лидеров для разработки потенциального мирного плана урегулирования российского-украинского военного конфликта, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам телефонных переговоров с лидерами обеих стран в минувшие выходные. „Мои переговоры с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту“, - сказал Рамафоса на пресс-конференции в Кейптауне. „Будет ли это успешным или нет, будет зависеть от дискуссий, которые пройдут“, - предупредил он.
Европейский Союз сожалеет о решении властей Грузии возобновить авиационное сообщение с Россией, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. „Из-за незаконной войны России против Украины страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России, полеты в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии“, - добавил Стано. Несколькими часами ранее Агентство гражданской авиации Грузии разрешило грузинской авиакомпании Georgian Airways с 20 мая совершать прямые рейсы из Тбилиси в Москву. Накануне оно же выдало такое разрешение российской авиакомпании „Азимут“.
Украина присоединилась к центру сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE), сообщило в микроблоге Twitter министерство иностранных дел страны. У штаб-квартиры организации в Таллине был поднят государственный флаг Украины. Украинский МИД поблагодарил страны-спонсоры центра за предложение присоединиться к ним, а правительство Эстонии - „за поддержку и помощь на пути в CCDCOE НАТО“. Заявку на вступление в CCDCOE Киев подал летом 2021 года.
Наступательного потенциала у России больше нет, зато она построила серьезные линии обороны, - сказал в интервью глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
„Он [потенциал для наступательных действий] абсолютно исчерпан, они сейчас имеют потенциал для обороны. Это правда: оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную оборону. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции“, - сказал глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов винтервью программе „Разные люди“. По словам Буданова, все, что Россия могла бросить против Украины, она уже задействовала.
Отвечая на вопрос о численности российской группировки, Буданов сказал, что с Украиной воюют около 370 тысяч человек „военного компонента“, чуть больше 20 тысяч военнослужащих Нацгвардии и около семи тысяч членов „разных военизированных формирований - частных военных компаний, разного рода добровольцев и так далее“.
Украинский генштаб в сводке на вечер вторника написал, что минувшей ночью россияне запустили по целям в украинском тылу 25 ракет, а не 18, как сообщалось ранее, и все 25 были сбиты.
„По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробаллистических ракет „Кинжал“, 9 крылатых ракет „Калибр“ и 10 ракет наземного базирования ((С-400, „Искандер-М“), из которых все были уничтожены“, - говорится в сводке.
Кроме, генштаб сообщает, что две ракеты из комплекса С-300 были выпущены по прифронтовой Константиновке - о том, чтобы они были сбиты, в сводке не говорится.
Информации о каких-либо серьезных изменениях на фронте в сводке нет: согласно отчету генштаба, россияне продолжают атаковать в направлении Купянска и Лимана, в Бахмуте и окрестностях, в Авдеевке и Марьинке.