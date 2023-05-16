Пачки долларов на диване. Главу Верховного суда Украины подозревают в коррупции

„НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно, схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС. Проводятся срочные следственные действия“, - сообщают антикоррупционные органы.

На пресс-конференции во вторник украинские силовики заявили, что Князев и еще один человек задержаны. Чтобы возбудить против главы Верховного суда уголовное дело и его арестовать, требуется согласие Высшего совета правосудия, и антикоррупционные ведомства намерены направить туда соответствующее обращение.

Они также опубликовали фотографию изъятой взятки - большое количество наличности в пачках купюр по 100 долларов США, разложенные на диване.

По данным САП, речь идет о сумме 2,7 млн долларов США. Источники Украинской службы Би-би-си эту сумму подтверждают, однако указывают, что „это еще не все“. „Там нашли столько, что то, что нам показали, - далеко не все, очень впечатляет“, - сказал собеседник Би-би-си.

Кто дал взятку?

Как заявил глава НАБУ Семен Кривонос, руководство суда могло получить взятку от владельца финансовой группы „Финансы и кредит“ (она принадлежит украинскому бизнесмену Константину Жеваго) за принятие выгодного ему решения.

„Был зафиксирован ряд контактов собственника финансовой группы „Финансы и кредит“ с одним из собственников адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности, - сказал Кривонос (цитата по агентству Интерфакс-Украина). - Была договоренность между собственником этой группы и собственником данного адвокатского объединения о передаче неправомерной выгоды в пользу высокопоставленных лиц суда за принятие необходимого для этого предпринимателя решения“.

Пресс-служба Жеваго, который сейчас находится за границей, заявила, что бизнесмен к взяточничеству не причастен. „Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, которые действовали в интересах предпринимателя, полностью неправдива“, - сказано в заявлении (цитата по изданию „Украинская правда“).