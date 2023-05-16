„Интер“ обыграл „Милан“ и после долгого перерыва вышел в финала Лиги чемпионов

Ответный полуфинальный матч лучше начали футболисты „Милана“, которые были близки к тому чтобы выйти вперед уже на 11-й минуте матча. Однако у Ибрахима Диаса удар не получился и вратарь „Интера“ Онана легко с ним справился. Еще один хороший момент возник у „Милана“ на 38-й минуте, но на этот раз мяч после удара Рафаэля Леао пролетел рядом со штангой. У „Интера“ был блестящий момент, но удар Эдина Джеко отразил вратарь „Милана“ Майк Меньян.