„Интер“ обыграл „Милан“ и после долгого перерыва вышел в финала Лиги чемпионов
Во вторник миланский „Интер“ обыграл „Милан“ (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей и в шестой раз в своей истории вышел в финал турнира.
Ответный полуфинальный матч лучше начали футболисты „Милана“, которые были близки к тому чтобы выйти вперед уже на 11-й минуте матча. Однако у Ибрахима Диаса удар не получился и вратарь „Интера“ Онана легко с ним справился. Еще один хороший момент возник у „Милана“ на 38-й минуте, но на этот раз мяч после удара Рафаэля Леао пролетел рядом со штангой. У „Интера“ был блестящий момент, но удар Эдина Джеко отразил вратарь „Милана“ Майк Меньян.
Второй тайм прошел под преимуществом „Интера“. Шансы „Милана“ на финал таяли на глазах. Шансы прошлогодних чемпионов Италии рухнули на 74-й минуте. Лаутаро Мартинес, который пробил в ближний угол и вывел „Интер“ вперед. Миланский „Интер“ вышел к финал Лиги чемпионов после 13-летнего перерыва.
Для команды из Милана финал Лиги чемпионов этого сезона станет 17-м в истории.
Последний раз „Интер“ играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году – тогда „нерадзурри“ завоевали трофей, обыграв „Баварию“ со счетом 2:0.
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