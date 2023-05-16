ВИДЕО | Эстонские джазовые музыканты дали в Одессе благотворительный концерт, зал рукоплескал

Алина Бжезинская (Лондон) - одна из ведущих арфисток мира.

Ее слушателями были королевские семьи, она играла с великими современными джазовыми исполнителями: арфистка выступала для 80-летней британской королевы Елизаветы, она также играла для короля Таиланда Пумифона Адульядета.

Она сотрудничала с ведущими мировыми артистами Камаалом Уильямсом, DJ Spinna (Нью-Йорк), Слайдом Джонсоном (Париж), Тони Кофи и Шабакой Хатчингсом.

Гитарист и композитор Яак Соояэр (Таллинн) - один из известных джазовых музыкантов. Он выступал со многими великими джазовыми музыкантами, включая Тони Аллена, Хана Беннинка, Андерса Джормина, Дэйва Либмана, Джо Ловано.

Он получил ежегодную премию Эстонского культурного фонда (Eesti Kultuurkapital) в 2007 и 2018 годах, а также ежегодную национальную культурную премию Эстонии в феврале 2021 года.

Бас-гитарист Рауль Вайгла (Таллинн) – легенда эстонской джазовой и рок-сцены, известный гастролями легендарной группы Radar с известным эстонским певцом Яаком Йоала.

Карл-Юхан Лаанесаар (Таллинн) – один из ведущих ударников он принимал участие в таких проектах, как Kirke Karja Quartet и New Wind Orchestra.

Зал был полон гостей. Концерт был некоммерческий, музыканты играли бесплатно, а все собранные средства перечислены в благотворительный фонд „Корпорация монстров“.