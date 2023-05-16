ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ выиграл у „Виймси/Спортланд“, забросив на последней секунде овертайма

Хозяева „Виймси“ с большим энтузиазмом начали матч бронзовой серии, быстро поведя в счете со счетом 4:0. Первая четверть продолжилась в упорной борьбе, и после первой четверти клуб из Виймси выигрывал со счетом 14:10.

В начале второй четверти хозяева набрали обороты, а после броска Малика Топпина выинрывали аж 30 : 20 в середине четверти. Перед перерывом игроки „Садама“ тоже разгорячились, а меткие броски Михкеля Кирвеса и Исайи Харта отправили команду гостей на перерыв с отставанием в четыре очка.

Бескомпромиссная и ожесточенная борьба продолжилась в третей четверти, а после третьей четверти „Виймси/Спортланд“ выигрывали с преимуществом в два очка, 60 : 58. Решающая четверть матча началась с засухи в счете для хозяев. Поскольку баскетболистам Виймси удалось набрать всего два очка за четыре минуты, клуб из Пярну вышел вперед со счетом 65:60.

На решающих секундах игры „Садам“ проявил больше уверенности, и казалось, что бросок Роберта Валге за три минуты до конца матча положил конец надеждам хозяев начать бронзовую серию с победы. Однако все вышло иначе, и хозяева показали невероятное содержание и с помощью пяти штрафных бросков счет в матче был равным 77 : 77. Победитель стартового матча определился в пятиминутном овертайме.

После пяти минут игры „Садам“ смог заявить о своем превосходстве, выиграв 87:86 с броска Харта на последних секундах.

Второй матч бронзовой серии состоится в субботу в летней столице.