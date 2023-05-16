Вот это масштаб! Болельщики развернули в Риге и Юрмале самый большой в мире флаг Казахстана

Казахстан претендует на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году. Казахстанские болельщики уверены, что их страна может организовать и провести этот турнир на самом высоком уровне, а гости смогут насладиться развлечениями на любой вкус: туризм, спорт, национальная кухня, культурные мероприятия и многое другое, пишет rus.delfi.lv.

„Хоккей в Казахстане стремительно развивается на протяжении последних десяти лет. У нас почти 40 ледовых площадок, а этим видом спорта занимаются более 15 тысяч человек, — рассказал болельщик сборной Казахстана Думан Кожахметов. — Мы хотим, чтобы в 2027 году чемпионат мира прошел в Казахстане и весь мир смог бы оценить наше гостеприимство“.

„Наша акция вызвала интерес как у профессионалов хоккея, так и у случайных прохожих. Мы услышали много теплых слов. Нас поддержали и пожелали успехов в борьбе за возможность проведения чемпионата мира“, — порадовался болельщик.

Если Казахстан получит право на проведение чемпионата мира, он пройдет в двух городах — Астане и Алматы. Астана – самая молодая столица в мире, это современный, быстрорастущий мегаполис, которому в 2027 году исполнится всего 30 лет. Алматы — крупнейший город Казахстана, имеющий более чем тысячелетнюю историю, развитую спортивную и развлекательную инфраструктуру и окруженный живописными горами.

В рамках кампании по поддержке страны-кандидата на проведение ЧМ-2027 в этот четверг игроки сборной Казахстана проведут в Риге мастер-класс для воспитанников рижской хоккейной школы „ICE Academy“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.