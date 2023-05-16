ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Дания уверенно обыграла Австрию, а Норвегия одержала первую победу на турнире
Во вторник на чемпионате мира в Финляндии и Латвии состоятся четыре матча.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Швейцарии сыграет с Казахстаном, Дания – с Австрией, Франция – с Венгрией.
Группа А (Тампере)
Дания — Австрия 16:20
В середине первого периода Николай Элерс открыл счёт в матче. На восьмой минуте второго периода Томас Раффль сравнял счет в матче. На 14-й минуте периода Никлас Андерсен вновь вывел датчан вперед.
На седьмой минуте третьего периода Йеспер Йенсен удвоил преимущество датчан. Спустя две минуты Петер Шнайдер сократил отставание в счете. На 12-й минуте третьего периода Никлас Йенсен снова увеличил отрыв датчан в счете. На 14-й минуте периода Матиас Лассен забросил пятую шайбу и увеличил отрыв до трех шайб. На 18-й минуте третьего периода Патрик Русселль довел счет до крупного и поставил точку в матче.
Франция — Венгрия 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Словакия — Норвегия 16:20
На 15-й минуте первого периода Томас Берг-Пёульсен открыл счёт в матче. Больше зрители заброшенных шайб не увидели.
Швейцария — Казахстан 20:20
Турнирная таблица группы В:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.