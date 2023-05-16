ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Дания и Швейцария разгромили своих соперников, а Норвегия одержала первую победу на турнире

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швейцарии сыграет с Казахстаном, Дания – с Австрией, Франция – с Венгрией.

Группа А (Тампере)

Дания — Австрия 6:2

В середине первого периода Николай Элерс открыл счёт в матче. На восьмой минуте второго периода Томас Раффль сравнял счет в матче. На 14-й минуте периода Никлас Андерсен вновь вывел датчан вперед.

На седьмой минуте третьего периода Йеспер Йенсен удвоил преимущество датчан. Спустя две минуты Петер Шнайдер сократил отставание в счете. На 12-й минуте третьего периода Никлас Йенсен снова увеличил отрыв датчан в счете. На 14-й минуте периода Матиас Лассен забросил пятую шайбу и увеличил отрыв до трех шайб. На 18-й минуте третьего периода Патрик Русселль довел счет до крупного и поставил точку в матче.

Франция — Венгрия 2:3 (ОТ)

Победитель определился в дополнительное время. По ходу игры французы вели 1:0 и 2:1, но соперник каждый раз отыгрывался. А на 2-й минуте овертайма Барталис принес венграм победу - 3:2

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словакия — Норвегия 0:1

На 15-й минуте первого периода Томас Берг-Пёульсен открыл счёт в матче. Больше зрители заброшенных шайб не увидели.

Швейцария — Казахстан 5:0

В начале первого периода Тобиас Гайссер открыл счёт в матче.

В середине второго периода Фабрис Херцог удвоил преимущество швейцарцев. Спустя 3 минуты Дамьен Риа сделал счёт 3:0.

В самом начале третьего периода Нино Нидеррайтер довёл счёт до 4:0. В середине третьего периода Ромен Лёффель забросил пятую шайбу в ворота сборной Казахстана и поставил точку в матче.

Турнирная таблица группы В:

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