16.05.2023, 15:53
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Дания в погоне за третьей победой, а Казахстан постарается удивить Швейцарию
ФОТО: TOMS KALNINS | EPA/SCANPIX
Во вторник на чемпионате мира в Финляндии и Латвии состоятся четыре матча.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Швейцарии сыграет с Казахстаном, Дания – с Австрией, Франция – с Венгрией.
Группа А (Тампере)
Дания — Австрия 16:20
Франция — Венгрия 20:20
Группа В (Рига)
Словакия — Норвегия 16:20
Швейцария — Казахстан 20:20
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