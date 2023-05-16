ЧМ-2023 по хоккею
16.05.2023, 15:53

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Дания в погоне за третьей победой, а Казахстан постарается удивить Швейцарию

 
Швейцария-Словения (7:0)
Швейцария-Словения (7:0)
ФОТО: TOMS KALNINS | EPA/SCANPIX

Во вторник на чемпионате мира в Финляндии и Латвии состоятся четыре матча.

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швейцарии сыграет с Казахстаном, Дания – с Австрией, Франция – с Венгрией.

Группа А (Тампере)

Дания — Австрия 16:20

Франция — Венгрия 20:20

Группа В (Рига)

Словакия — Норвегия 16:20
Швейцария — Казахстан 20:20

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