В Нарве сняли антивоенный плакат с изображением Путина. Он останется в собрании музея

Планировалось, что это случится сегодня, 16 мая, но в понедельник ветер сдул плакат и сотрудники музея демонтировали его чуть раньше. Антивоенный плакат хотят оставить в собрании музея.

В идеологическом смысле он разделил горожан на два лагеря: тех, кто поддержал инициативу музея, и тех, кто посчитал такой плакат, появившийся в публичном пространстве 9 мая, неуместным. Эту тему почти неделю с неослабевающим накалом обсуждали в городских группах социальных сетей и на страницах медиаактивных нарвитян.

Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова на своей странице в фейсбуке сделала сначала пост с фотографией стены замка, на которой крупным планом виден плакат, а затем пост с личной фотографией, на которой Мария стоит с распечатанным на бумаге флагом Украины и текстом „Перемоги Украине“ на фоне сцены, поставленной на российском берегу.

Под двумя этими постами более двухсот комментариев. Некоторые из них выражают поддержку и признание за поступок – создание плаката и его экспонирование на стене музея, человеческую и гражданскую позицию Марии. „Не снимайте до Победы, – пишут в комментариях. – Мои украинские родственники и друзья благодарны за то, что в нашей маленькой стране есть много людей, поддерживающих их страну“.

Другие показывают отношение их авторов к вывешенному плакату в стиле троллинга: „Это самое крутое, что я видел! Портрет российского президента, на стене Эстонии! ... Вы бы ещё флаг русский рядом повесили!“ Звучат и категоричные мнения против: „Позорить наш город так, как никто и никогда до тебя“.