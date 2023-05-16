В Нарве сняли антивоенный плакат с изображением Путина. Он останется в собрании музея(11)
В Нарве сняли плакат с изображением Путина и надписью „war criminal“ (военный преступник), который висел на стене Нарвского замка с 9 мая и который просили снять представители российской власти. Новость о плакате, вывешенном у границы и смотрящем в сторону страны-агрессора, облетела мировые СМИ.
Планировалось, что это случится сегодня, 16 мая, но в понедельник ветер сдул плакат и сотрудники музея демонтировали его чуть раньше. Антивоенный плакат хотят оставить в собрании музея.
В идеологическом смысле он разделил горожан на два лагеря: тех, кто поддержал инициативу музея, и тех, кто посчитал такой плакат, появившийся в публичном пространстве 9 мая, неуместным. Эту тему почти неделю с неослабевающим накалом обсуждали в городских группах социальных сетей и на страницах медиаактивных нарвитян.
Директор музея Мария Сморжевских-Смирнова на своей странице в фейсбуке сделала сначала пост с фотографией стены замка, на которой крупным планом виден плакат, а затем пост с личной фотографией, на которой Мария стоит с распечатанным на бумаге флагом Украины и текстом „Перемоги Украине“ на фоне сцены, поставленной на российском берегу.
Под двумя этими постами более двухсот комментариев. Некоторые из них выражают поддержку и признание за поступок – создание плаката и его экспонирование на стене музея, человеческую и гражданскую позицию Марии. „Не снимайте до Победы, – пишут в комментариях. – Мои украинские родственники и друзья благодарны за то, что в нашей маленькой стране есть много людей, поддерживающих их страну“.
Другие показывают отношение их авторов к вывешенному плакату в стиле троллинга: „Это самое крутое, что я видел! Портрет российского президента, на стене Эстонии! ... Вы бы ещё флаг русский рядом повесили!“ Звучат и категоричные мнения против: „Позорить наш город так, как никто и никогда до тебя“.
Больше всего возмущения в комментариях касаются того, что празднование Дня Победы во Второй мировой соединяют с войной, которую Россия развязала на территории Украины. Основное мнение: Путин никакого отношения ко Дню Победы не имеет. Его перекрывают комментарии, например, такие: „После Мариупольского драмтеатра ни одному российскому солдату нет прощения“, „На этом „святом дне“ строилась военная путинская пропаганда последних лет, а сегодня ее транслировали на всю Нарву. Так что самое время напомнить диктатору о том, чем заканчивается война, развязанная на территории суверенного государства, а Украине пожелать скорейшей победы!“
Есть и мнения, которые призывают к размышлениям о том, что же происходит в обеих странах в связи с активной пропагандой последних лет и в умах русскоязычных людей здесь, в Эстонии: „Победа во Второй мировой войне, нынешние события и положение/идентификация русскоязычного меньшинства в Эстонии – это три разные проблемы, но очень велик эмоциональный посыл объединить все три в одну. Парадоксально, но это выгодно и российской, и эстонской власти… в реальности все это бьет в больное место – идентификацию русскоязычного меньшинства в Эстонии“. Также есть комментарий, высказывающий надежду, что экспонирование плаката в публичном пространстве будет наказано за разжигание межнациональной розни и ненависти.
Мария Сморжевских-Смирнова, отвечая на возражения под своими постами, напоминает, что запланированная акция была подготовлена музеем совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.