Берегите детей и питомцев! Управа Ласнамяэ начинает активную борьбу с грызунами

„Важно помнить, что грызуны — это часть природы и избавиться от них полностью невозможно, да и нельзя. Если их популяция становится слишком большой и начинает доставлять неудобства жителям, то, к сожалению, необходимо принимать более радикальные меры, что мы и делаем“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что хотя для дератизации общественных мест выбран максимально безопасный метод, во избежание неприятных ситуаций жители Ласнамяэ на время должны быть внимательнее, особенно на прогулках со своими питомцами.

В четверг, 18 мая в 11 микрорайонах Ласнамяэ начнется плановая дератизация. Последний раз дератизация в Ласнамяэ проводилась осенью прошлого года. Борьба с грызунами в районе Ласнамяэ при необходимости и по обращению жителей проводится регулярно.

Неповрежденными все установленные ловушки безопасны как для людей, так и для мелких животных, например, ежей и небольших собак. Тем не менее на них будут установлены непромокаемые инфолисты, чтобы уберечь детей и животных от соприкосновения с ядовитым веществом.

Дератизация будет проведена по следующим адресам: · ул. Кярбери, 46, · ул. Кярбери, 60a, · ул. Махтра, 4, со стороны Лаагна теэ, · вокруг детского сада „Юлемисте“, · территория ул. Калевипоя, 5, · на зелёной зоне по адресу ул. Кивила, 34, · Ляэнемере теэ, 20б, · Мустакиви теэ, 25, · ул. Викерлазе, 19, со стороны Лаагна теэ, · ул. Синимяэ, 17a.

Борьба с грызунами проводится прежде всего для обеспечения безопасности. Поскольку крысы питаются добытыми вокруг мусорных баков или в компостных кучах пищевыми отходами, они являются переносчиками ряда заболеваний, например лептоспироза, сальмонеллеза, колибактериоза, болезни Веллса и туберкулеза, а также могут передавать людям паразитов: блох и клещей и других неприятных насекомых. Если крысы перегрызут электрические провода, то могут даже вызвать пожар. Не говоря уже о том, что они могут заразить домашних питомцев.

Лучший способ борьбы с крысами – профилактика. Численность крыс зачастую связана с действиями людей. Чем меньше мусора на улицах, открытых и поврежденных мусорных контейнеров, тем меньше вероятность того, что в этом месте поселятся крысы.

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