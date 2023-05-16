Эстонский велогонщик снялся с „Джиро д'Италия“ из-за коронавируса

По словам Таарамяэ, который подтвердил, что почувствовал сильное недомогание, он сдал два теста на коронавирус, и оба оказались положительными, пишет портал ERR Sport.

Ранее несколько гонщиков, в том числе лидер генеральной классификации бельгиец Ремко Эвенепул, также вынуждены были сняться с „Джиро“ из‑за положительных тестов на коронавирус.

Таким образом розовая майка лидера „Джиро д'Италии“ перешла к британцу Герайнту Томасу.

Организаторы объявили, что в зоне прямого контакта с гонщиками будет введен масочный режим.

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