Новая сила против правительства: в Эстонии появился союз автовладельцев

Основным мотивом создания союза стали, прежде всего, планы новой правительственной коалиции по введению автомобильных налогов.

„Сегодня мы видим, что по теме автомобильного налога высказываются политики, чиновники и предприниматели, а мнения нескольких сотен тысяч автовладельцев не слышно“, — сказал Прийт Таммерайд, который был избран председателем правления союза.

„Безусловно, автовладельцы понимают состояние государственного бюджета, но в планирование изменений налоговой политики нужно вовлекать и тех, кто будет платить эти налоги. В данном случае это автовладельцы“, — сказал Таммерайд.

В учредительном собрании Союза автовладельцев Эстонии, состоявшемся 28 апреля, приняли участие семь человек. Было избрано правление из трех человек.

„Среди членов-основателей союза есть инженер, врач, а также школьный учитель и церковный учитель. Это показывает, что потребность в автомобиле и интерес к автомобилям объединяет людей из разных сфер“, — сказал Таммерайд.

Помимо Прийта Таммерайда в правление союза автовладельцев входят Андрес Ранд и эксперт по коммуникациям Симмо Саар.

Членами Союза автовладельцев Эстонии могут стать владельцы автомобилей и мотоциклов. Заявление о членстве можно заполнить на сайте autoomanikud.ee.

Чтобы выполнить государственный бюджет, новое правительство выступило с идеей облагать автомобили налогом исходя из уровня выбросов СO2. В то же время правительство не дало ни малейшего намека на то, что планирует снизить расходы госаппарата, отмечают автовладельцы.

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