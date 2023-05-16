Новая сила против правительства: в Эстонии появился союз автовладельцев(9)
На прошлой неделе регистровый отдел Тартуского уездного суда зарегистрировал некоммерческое объединение Eesti Autoomanike Liit (Союз автовладельцев Эстонии), целью которого является объединение владельцев моторно-транспортных средств и защита их интересов при обсуждении законодательства.
Основным мотивом создания союза стали, прежде всего, планы новой правительственной коалиции по введению автомобильных налогов.
„Сегодня мы видим, что по теме автомобильного налога высказываются политики, чиновники и предприниматели, а мнения нескольких сотен тысяч автовладельцев не слышно“, — сказал Прийт Таммерайд, который был избран председателем правления союза.
„Безусловно, автовладельцы понимают состояние государственного бюджета, но в планирование изменений налоговой политики нужно вовлекать и тех, кто будет платить эти налоги. В данном случае это автовладельцы“, — сказал Таммерайд.
В учредительном собрании Союза автовладельцев Эстонии, состоявшемся 28 апреля, приняли участие семь человек. Было избрано правление из трех человек.
„Среди членов-основателей союза есть инженер, врач, а также школьный учитель и церковный учитель. Это показывает, что потребность в автомобиле и интерес к автомобилям объединяет людей из разных сфер“, — сказал Таммерайд.
Помимо Прийта Таммерайда в правление союза автовладельцев входят Андрес Ранд и эксперт по коммуникациям Симмо Саар.
Членами Союза автовладельцев Эстонии могут стать владельцы автомобилей и мотоциклов. Заявление о членстве можно заполнить на сайте autoomanikud.ee.
Чтобы выполнить государственный бюджет, новое правительство выступило с идеей облагать автомобили налогом исходя из уровня выбросов СO2. В то же время правительство не дало ни малейшего намека на то, что планирует снизить расходы госаппарата, отмечают автовладельцы.
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