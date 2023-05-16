RUSDELFI В РИГЕ | Болельщики из Латвии об Эстонии: наша хоккейная сборная сильнее вашей, зато у вас уровень жизни выше

До начала войны сборная Латвии состояла в основном из игроков рижского „Динамо“. После начала войны рижское „Динамо“ было вынужденно сменить КХЛ на чемпионат Латвии, и многие хоккеисты уехали в другие чемпионаты.

„Раньше костяк сборной Латвии состоял из игроков „Динамо Рига“, сборная была сыгранная. Сейчас большинство игроков играет в Европе и Америке, плюс в сборной много молодых игроков, сыгранности не хватает.

Уход рижского клуба из КХЛ сильно повлиял на сборную. Сейчас „Динамо“ играет в чемпионате Латвии, но это уже совсем другая команда. Клуб играет на „Арена Рига“, а болельщиков у клуба почти не осталось. Клуб сейчас из себя ничего не представляет, там играют молодые ребята и все. Для латвийских любителей хоккея уход „Динамо“ из КХЛ был очень неприятен и болезнен.

Каждый латыш когда-либо играл в хоккей, для нас хоккей очень важен. Возможно, когда-то мы станем чемпионами, Германия же играла в финале олимпийских игр, почему бы нам не повторить это? У нас хорошая команда, игроки, тренер“,- рассказал один из болельщиков сборной Латвии об измененной сборной.

„По моему мнению, спорт и политика это разные вещи, и мне жалко, что Россия не играет на нынешнем ЧМ. Уровень хоккея не упал, но мы знаем, что у России сильная сборная, и хочется, чтобы все сильнейшие сборные играли вместе“, — высказал он свое мнения об отстранении сборной России.

„После ухода „Динамо“ из КХЛ наша сборная обновилась. В составе много молодых игроков, и играть сборная стала немного хуже, но это временное явление, происходит смена поколений, надо дать им время. Сейчас „Динамо“ играет в Латвии, люди на матчи не ходят, денег особо нет, сейчас „Арена Рига“ живет за счет концертов и разных мероприятий.“, — поделился своим мнением другой латвийский болельщик.