RUSDELFI В РИГЕ | Болельщики из Латвии об Эстонии: наша хоккейная сборная сильнее вашей, зато у вас уровень жизни выше(2)
В эти дни в Риге и Тампере походит ЧМ по хоккею. Корреспондент RusDelfi в Риге пообщался с местными болельщиками, которые рассказали о сборной, а также о высокой цене на пиво, сравнив с ценой на пиво в Виймси.
До начала войны сборная Латвии состояла в основном из игроков рижского „Динамо“. После начала войны рижское „Динамо“ было вынужденно сменить КХЛ на чемпионат Латвии, и многие хоккеисты уехали в другие чемпионаты.
„Раньше костяк сборной Латвии состоял из игроков „Динамо Рига“, сборная была сыгранная. Сейчас большинство игроков играет в Европе и Америке, плюс в сборной много молодых игроков, сыгранности не хватает.
Уход рижского клуба из КХЛ сильно повлиял на сборную. Сейчас „Динамо“ играет в чемпионате Латвии, но это уже совсем другая команда. Клуб играет на „Арена Рига“, а болельщиков у клуба почти не осталось. Клуб сейчас из себя ничего не представляет, там играют молодые ребята и все. Для латвийских любителей хоккея уход „Динамо“ из КХЛ был очень неприятен и болезнен.
Каждый латыш когда-либо играл в хоккей, для нас хоккей очень важен. Возможно, когда-то мы станем чемпионами, Германия же играла в финале олимпийских игр, почему бы нам не повторить это? У нас хорошая команда, игроки, тренер“,- рассказал один из болельщиков сборной Латвии об измененной сборной.
„По моему мнению, спорт и политика это разные вещи, и мне жалко, что Россия не играет на нынешнем ЧМ. Уровень хоккея не упал, но мы знаем, что у России сильная сборная, и хочется, чтобы все сильнейшие сборные играли вместе“, — высказал он свое мнения об отстранении сборной России.
„После ухода „Динамо“ из КХЛ наша сборная обновилась. В составе много молодых игроков, и играть сборная стала немного хуже, но это временное явление, происходит смена поколений, надо дать им время. Сейчас „Динамо“ играет в Латвии, люди на матчи не ходят, денег особо нет, сейчас „Арена Рига“ живет за счет концертов и разных мероприятий.“, — поделился своим мнением другой латвийский болельщик.
В нынешнем сезоне в КХЛ выступали два представителя Латвии. Это голкипер Янис Калниньш, защищающий ворота хабаровского клуба „Амур“, и нападающий Николай Елисеев в составе „Адмирала“ из Владивостока. В результате чего федерация хоккея Латвии не вызвала этих игроков в национальную команду на чемпионат мира.
„Латвийские игроки, которые остались в КХЛ, это не большая потеря для сборной. Это их выбор, то же самое можно сказать и о Тамбиеве (главный тренер „Адмирал“ (КХЛ)), они сделали свой выбор.
С игроками „Динамо“ результаты сборной были лучше, но сейчас обновился состав, ребята стараются, а мы верим“, — высказался болельщик об латвийских игроках.
„Как мне кажется, без России уровень хоккея упал, так как нет конкуренции. Раньше ажиотажа было больше, русскоязычных латышей на игры бы пришло больше“, — сказал еще один латвийский болельщик о сборной России.
Большинство болельщиков жалуются на высокие цены на билеты, дорогое пиво, закуски и различные сувениры. Все это в сумме может влететь в копеечку, а турнир идет не один день.
„Цены на ЧМ высокие: дорогие билеты, средний ценник 120 евро. Пиво дорогое, я был в Виймси - отличное место, и там оно было в разы дешевле и даже дешевле, чем у нас в Юрмале.
В фан-шопе тоже цены высокие, игровой свитер сборной за 95 евро - многовато, после ковида все хотят еще больше заработать, но при этом не учитывают уровень жизни в Латвии, конечно, это рассчитано на приезжих, но о местных нельзя забывать. Да, Латвия сильнее сборной Эстонии по хоккею, зато у вас уровень жизни выше и латыши уезжают к вам на заработки“, — высказал свое негодование ценами местный болельщик.
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