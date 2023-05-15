За рубежом
15.05.2023, 20:00

В центральной Финляндии разбился реактивный самолет типа Hawk

 
Реактивный самолет Hawk-типа. Иллюстративное фото.
Реактивный самолет Hawk-типа. Иллюстративное фото.
ФОТО: AP

Во второй половине дня, около 14:15, в службу спасения Центральной Финляндии поступило сообщение об авиакатастрофе возле Хейнясентьяй в Кеуруу.

По сообщению в Twitter ВВС Финляндии, самолет Hawk потерпел крушение в южной части Кеуруу. Пилоты самолета смогли катапультироваться из самолета и спастись.

Оба пилота были найдены и переданы медикам.

В последний раз самолеты Hawk разбивались в Финляндии в 2013 году, когда два самолета столкнулись на озере Лестиярви. В авиакатастрофе погиб 30-летний пилот, работавший летным инструктором.

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