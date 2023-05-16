Эстонец за неделю выиграл в покер более миллиона долларов

Ладва, участвовавший в турнире хайроллеров Super MILLION$ в прошлый вторник вечером, соревновался с 212 участниками, призовой фонд игры достиг 2 миллионов долларов. По итогам дня в турнире остались только Ладва и украинец Андрей Новак, в итоге Ладва заработал 428 624 доллара за победу в турнире.

Это был второй титул Ладва в GGWF за несколько дней, так как в воскресенье он также занял первое место в турнире GGWF-50-S Sunday Super High Roller с бай-ином $25 500. Ладва выиграла в этом турнире 237 753 доллара. Из-за высокого бай-ина в этом турнире было всего 26 участников, но им пришлось играть против нескольких всемирно известных соперников, таких как Николай Васкабойников из Беларуси, занявшего второе место.

Два других шестизначных выигрыша были получены за неделю до этого. Ладва впервые занял второе место в турнире GGWF-30-S 4 мая, выиграв 112 787 долларов США. Двумя днями ранее, 2 мая, также прошел еще один турнир, с которого Ладва ушел домой богаче на $127 290.

Ладва - шахматный гроссмейстер, однако в последние несколько лет крайне редко принимает участие в шахматных турнирах из-за успехов в покере.

GGWF — крупнейший в мире фестиваль онлайн-покера, который проходит с 1 мая по 6 июня. Гарантированные призовые фонды достигают 200 миллионов долларов, а игроки в покер могут участвовать в более чем 200 турнирах, каждый из которых имеет четыре различных уровня бай-ина. Также существует отдельная таблица лидеров для игроков каждого уровня, где участники получат дополнительные призы в размере 100 000 долларов США.

Летнее специальное мероприятие Summer Showdown of Kings of Tallinn - крупнейший покерный фестиваль в северном регионе, пройдет с 21 по 30 июля в Эстонии, в отеле Hilton Tallinn Park и казино Olympic Park.

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