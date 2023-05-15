Бразильский боец MMA застрелен сотрудниками полиции

Согласно отчету полиции, около полуночи произошел конфликт между Шоле и полицейским, находившимся не на службе. Боец выхватил пистолет и выстрелил стражу порядка в пах. Полицейский был прооперирован, его жизни ничто не угрожает, пишет Sportmail.

Прибывшие на помощь сотрудники полиции обнаружили Шоле покидающим бар на автомобиле Mercedes-Benz. Бразилец выстрелил в полицейских, однако в ответ был ранен в спину. Тем не менее Шоле доехал на автомобиле до другой улицы, где врезался в Fiat Palio. Спортсмен скончался на месте.

Мауро Шоле ранее имел судимости за нанесение телесных повреждений, организацию преступного сообщества и использование поддельных документов.

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