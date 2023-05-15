15.05.2023, 17:15
ВИДЕО | Информатор по делу НКО „Слава Украине“ просит из-за решетки о помощи: Я в шоке и не знаю, что будет дальше. Моя жизнь в опасности(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В социальных сетях опубликовано обращение Алесандра Чернова, ранее работавшего как в НКО „Слава Украине“, так и в украинской партнерской организации „All For Victory“, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. В пятницу в Украине Чернов был арестован, его подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер.