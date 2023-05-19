Девушка дня. Удивительная карьера гимнастки ван де Лер: соперничала с Хоркиной, а теперь порнозвезда
Гостьей блога „Девушка дня“ на RusDelfi сегодня стала голландская гимнастика Верона ван де Лер. В начале 2000-х голландская спортивная гимнастика была сильна как никогда. Что же с ней сейчас? Об этом пишет Spotrs.ru.
После спорта Вероне было трудно: она судилась с отцом, жила на улице и сидела в тюрьме. А в 2011-м стартовала новая карьера – теперь уже понятно, что успешная: ван де Лер стала порноактрисой.
Закончила с гимнастикой из-за конфликта с федерацией
В 14 лет Верона выиграла чемпионат страны в многоборье, а спустя два года стала одной из главных звезд европейской гимнастики. Именно голландки навязывали борьбу непобедимой России во главе со Светланой Хоркиной. На Евро-2002 ван де Лер опередила Хоркину по медалям: 5 против 4. Правда, у Вероны не было золота: в многоборье она уступила будущему депутату Госдумы 0,05 балла.
Полгода спустя Верона взяла серебро ЧМ в вольных упражнениях; дома ее признали спортсменкой года – казалось, все идет к победам на Играх-2004.
Но ван де Лер не попала в Афины: на ЧМ-2003 она была лишь запасной, команда провалила турнир и заработала всего две квоты на Олимпиаду. Верона, которой не досталось места, уже толком не вернулась на прежний уровень.
Оказалось, многое испортили конфликт с федерацией и давление родителей. По словам ван де Лер, и руководство, и родственники заставляли ее заниматься спортом – им нужны были медали и деньги, а об интересах спортсменки никто не думал.
„Образ милой гимнастки с глазами Бэмби создали люди, заинтересованные в этом. Я должна была добывать медали для страны – это был приоритет. Каким я была человеком – никого не интересовало. Я стала продуктом федерации, родителей и всех тех, кто проявлял ко мне интерес. Я не осознавала, что этим людям не интересна как человек, пока не ушла из гимнастики“, – рассказывала Верона в интервью.
Родители выгнали из дома, попала в тюрьму за вымогательство
Без спорта у ван де Лер быстро возникли неприятности: в 2009-м она судилась с отцом, которого обвинила в присвоении денег. По версии девушки, он распоряжался ее призовыми и доходами от спонсоров. Отец ответил иском: заявил, что бойфренд Вероны напал на него с битой. Спортсменка выиграла дело: суд обязал отца вернуть ей 62 тысячи евро.
Девушка вспоминала, что родители жестко отомстили ей за эту разборку: однажды вернувшись домой, она обнаружила на двери новые замки – так ее выгнали на улицу. Видимо, деньги быстро закончились, и ван де Лер стала бездомной: ночевала в машине на парковке, питалась бесплатной едой в супермаркетах (той, что выставляют на дегустацию), а потом попала в тюрьму.
В 2010-м ван де Лер арестовали по подозрению в вымогательстве: в парке она сфотографировала пару, у которой, по ее мнению, был тайный роман. После этого она шантажировала влюбленных и просила за снимки 3 тысячи евро. Пара обратилась в полицию.
У Вероны изъяли компьютер – на жестком диске обнаружили два видео и 144 снимка с детской порнографией. При обыске машины полиция нашла незарегистрированное оружие. Ван де Лер призналась в вымогательстве, но не в хранении детской порнографии: вместе с адвокатом девушка настаивала, что компьютером пользовались несколько человек.
В тюрьме ее продержали 72 дня. В книге Верона признается, что в эти тяжелые времена даже подумывала о самоубийстве.
Снимается в порно, говорит о проблемах гимнастики
Но ван де Лер нашла не только деньги, но и вообще себя после спорта. В 2011-м популярный сайт для интимных чатов предложил ей стать веб-моделью: пользователи платили по 70 центов за минуту общения с Вероной, в ходе которого она обнажалась.
Девушка поняла, что новое увлечение приносит неплохой доход – вслед за общением стартовали самостоятельные съемки. Это полноценное порно – в том числе тяжелое: разные жанры, разные компании, разные сюжеты.
Позднее Верона запустила сайт (строго 18+); там она продает не только видео с фото, но и мерч: нижнее белье, туфли на высоких каблуках, даже гимнастические костюмы.
Объясняя неожиданный выбор, ван де Лер призналась: карьера гимнастки во многом связана с обнажением перед публикой; тем более Верона часто получила письма недвусмысленного содержания.
„Быть гимнасткой – это тоже эксгибиционизм. К тому же каждый день ты сталкиваешься с сексуальными домогательствами и сексистким поведением, ведь ты молодая девушка, которая широко расставляет ноги на публике.
Если бы люди, которые осуждают меня, знали, как обстоят дела в гимнастике, они были бы сдержанны в оценках. Люди за компьютером могут быть такими же, как и в зале. Честно говоря, я почти не вижу разницы между тем, что было в спорте, и тем, что я делаю сейчас“, – объясняла Верона.
Сейчас помимо сайта у нее теперь есть аккаунт на OnlyFans, кроме того, она работала экспертом на ТВ во время турниров по гимнастике. А еще занимается консультациями спортсменок по теме насилия и домогательств.