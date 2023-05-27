Сор из избы. В завещании Эдгара Сависаара оказалось множество сюрпризов

Белокурая, с живой речью, 34-летняя Кэрол Мадисоо познакомилась с Эдгаром Сависааром три года назад. Бывший премьер-министр, будучи тяжело больным, искал себе сиделку в дом на хуторе Хундисильма, находящийся среди лесов Лахемаа. Сависаара и Мадисоо свел общий знакомый.

Кэрол изумило это предложение. „Эдгар Сависаар! Шутишь, что ли?! — вспоминает она свою реакцию, добавляя, что в то время она не преклонялась ни перед Сависааром, ни перед его политическими воззрениями. — Я не собиралась становиться у него девочкой на побегушках“.

Но приглашение она все-таки приняла и помогала великому деятелю эстонской политики до самой его смерти.

Теперь она хочет получить деньги от его наследников — то есть детей.