Сор из избы. В завещании Эдгара Сависаара оказалось множество сюрпризов
Сиделка утверждает, что должна получить зарплату еще за несколько месяцев, но никакого трудового договора у нее нет. Нашелся непогашенный долг перед соседом. Дети Сависаара не в восторге от желания отца сделать из хутора Хундисильма музей. О проблемах, возникших после смерти именитого политика, рассказывает Eesti Ekspress.
Белокурая, с живой речью, 34-летняя Кэрол Мадисоо познакомилась с Эдгаром Сависааром три года назад. Бывший премьер-министр, будучи тяжело больным, искал себе сиделку в дом на хуторе Хундисильма, находящийся среди лесов Лахемаа. Сависаара и Мадисоо свел общий знакомый.
Кэрол изумило это предложение. „Эдгар Сависаар! Шутишь, что ли?! — вспоминает она свою реакцию, добавляя, что в то время она не преклонялась ни перед Сависааром, ни перед его политическими воззрениями. — Я не собиралась становиться у него девочкой на побегушках“.
Но приглашение она все-таки приняла и помогала великому деятелю эстонской политики до самой его смерти.