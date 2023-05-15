ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Канада с трудом обыграла Словакию, а Латвия одержала историческую победу

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Группа А (Тампере)

Германия - США 2:3

Американцы открыли счёт во втором периоде. Шайбу забросил Ронни Аттард. К концу второго периода немецкие хоккеисты вышли вперед в счете. Сначала шайбу забросил Самуэль Сорамис, а потом Джастин Шюц. В третьем периоде США смогли вернуть себе преимущество. Шайбы забросили Шон Фаррелл и Мэтт Коронат.

Финляндия - Швеция 1:2 (2:3 в серии буллитов)

Счёт в матче был открыт лишь в конце второго периода. В составе шведской сборной шайбу забросил Оскар Линдберг. В третьем периоде Юхо Ламмикко перевёл матч в овертайм. По буллитам победу в матче одержала сборная Швеции.

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словакия - Канада 1:2 (2:3 в серии буллитов)

Канадцы вышли вперед на восьмой минуте благодаря шайбе Джейка Нейборса. На 17-й минуте словаки реализовали большинство и сравняли счет в матче - шайбу забросил Петер Цегларик.

Во втором и третьем периодах зрители заброшенных шайб не увидели. Овертайм тоже результата не принес. Все решилось в серии буллитов, где сильнее оказались канадцы.

Чехия - Латвия 3:4 (ОТ)

На протяжении всего матча сборная Латвии выглядела лучше соперника, но соперник лучше использовали свои шансы. В первом периоде Немечек реализовал один из моментов.

В начале второго периода Рихард Букартс и Дзиеркалс с интервалом в минуту забросили по шайбе и Латвия перехватила инициативу. Чтобы отыграться сборной Чехии потребовалось 6 минут (Кубалик).

По ходу третьего периода Цибульскис вновь вывел хозяев вперед, но за 3 минуты до конца основного времени соперник сравнял результат (Кемпни). В овертайме Шилов несколько раз спас команду от гола, а на последней минуте Латвия вырвала победу: Батня добил шайбу в ворота после броска Якса.

Сборная Латвии впервые в истории обыграла Чехию на мировых первенствах. До ЧМ-2023 Чехия оставалась последней командой, кого ранее сборная Латвии ни разу не побеждала на чемпионатах мира. Теперь этот пробел закрыт.