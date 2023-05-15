СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: североевропейское дерби и наберет ли Латвия первые очки?
Сегодня на чемпионате мира по хоккею состоятся четыре матча.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная США сыграет с Германией, Финляндия сразится со Швецией, Канада встретится со Словакией, а Чехия – с Латвией.
Группа А (Тампере)
Германия - США 16:20
Германия сначала проиграла в упорной борьбе Финляндии (3:4), а потом с минимальным счетом проиграла Швеции (0:1). США в первом матче уверенно обыграли финнов (4:1), а потом разгромили сборную Венгрии со счетом 7:1.
Финляндия - Швеция 20:20
Хозяева турнира в первом матче потерпели сенсационное поражение от американских студентов (1:4), а во втором туре с трудом обыграли Германию (4:3). Швеция сначала помучилась с Германией (1:0), а потом разгромила сборную Австрии (5:0).
Группа В (Рига)
Словакия - Канада 16:20
Словакия проиграла Чехии (2:3), а затем обыграла хозяев турнира - сборную Латвии (2:1). Канадская сборная сначала сняла скальп с Латвии (6:0), а потом уверенно обыграла Словению (5:2).
Чехия - Латвия 20:20
Сборная Латвии начала турнир с двух поражений. После большой неудачи в матче с Канадой (0:6) команда Харийса Витолиньша проиграла прямому конкуренту в борьбе за плей-офф — Словакии (1:2).
Чехи после неудачного начала игры со словаками смогли переломить ход матча и победить — 3:2. Во втором туре сборная Чехии одержала убедительную победу над Казахстаном — 5:1.
Сборная Чехии — единственная в элитном дивизионе команда, которую Латвия до сих пор не побеждала на чемпионатах мира.
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