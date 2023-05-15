Глава Международной федерации дзюдо: участие россиян на ЧМ доказывает, что они в стороне от боевых действий. Отвергая, мы отправляем их на фронт(1)
Глава Международной федерации дзюдо поддержал участие россиян в соревнованиях. Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по дзюдо. Россияне получили допуск в нейтральном статусе.
„Участие российских атлетов в спорте, на мой взгляд, доказывает, что они держатся в стороне от боевых действий, пишет Sports.ru.
Они (дзюдоисты) могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо. Именно поэтому мы их приветствуем.
Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение (о допуске к ЧМ – Sports.ru) защищает жизни людей с обеих сторон“, – сказал глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.
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