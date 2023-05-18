Прорыв в конкуренции камер смартфонов: P60 Pro предлагает новый уровень ночных фото

Центры разработок компании Huawei активно работают, предлагая смарт-устройства, которые способны удивить рынок и пользователей, причем как в Европе, так и в других уголках мира – ведь к телефонам P-серии, которые уже популярны среди около 15 миллионов европейских пользователей, добавились новые модели. Среди них особого внимания заслуживает флагман P60 Pro, который привлекает мощным уровнем аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта, возглавляя серию, уже известную качественными камерами. Давайте подробнее рассмотрим основные функции, которые выделяют новый телефон P60 Pro.

Самая светосильная камера телефона на рынке

Прежде всего, модель P60 Pro определенно заслуживает внимания, потому что на данный момент она предлагает три лучшие телефонные камеры на рынке в одном устройстве, которые обеспечивают качественные фотографии даже в условиях плохого освещения — будь то слабо освещенная комната, восход солнца или темная ночь. Это означает, что благодаря сенсору, светочувствительность которого находится на уровне зеркальной камеры - т.е. f/1,4 и стабилизации изображения камеры новой модели вы можете делать действительно четкие фотографии или видео, которые впредь не будут просто снятыми в темноте размытыми изображениями. При этом даже самые мелкие погрешности в этих изображениях исправляются искусственным интеллектом.