Прорыв в конкуренции камер смартфонов: P60 Pro предлагает новый уровень ночных фото
Технологический гигант Huawei только что представил на рынке последние модели P-серии, самой заметной из которых, несомненно, является флагман P60 Pro. Благодаря мощным технологиям камеры и эстетичному внешнему виду технологическая компания обещает новый незабываемый пользовательский опыт каждому, кто опробует новый смартфон.
Центры разработок компании Huawei активно работают, предлагая смарт-устройства, которые способны удивить рынок и пользователей, причем как в Европе, так и в других уголках мира – ведь к телефонам P-серии, которые уже популярны среди около 15 миллионов европейских пользователей, добавились новые модели. Среди них особого внимания заслуживает флагман P60 Pro, который привлекает мощным уровнем аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта, возглавляя серию, уже известную качественными камерами. Давайте подробнее рассмотрим основные функции, которые выделяют новый телефон P60 Pro.
Самая светосильная камера телефона на рынке
Прежде всего, модель P60 Pro определенно заслуживает внимания, потому что на данный момент она предлагает три лучшие телефонные камеры на рынке в одном устройстве, которые обеспечивают качественные фотографии даже в условиях плохого освещения — будь то слабо освещенная комната, восход солнца или темная ночь. Это означает, что благодаря сенсору, светочувствительность которого находится на уровне зеркальной камеры - т.е. f/1,4 и стабилизации изображения камеры новой модели вы можете делать действительно четкие фотографии или видео, которые впредь не будут просто снятыми в темноте размытыми изображениями. При этом даже самые мелкие погрешности в этих изображениях исправляются искусственным интеллектом.
Технология камеры новой модели в значительной степени зависит от сверхчувствительных возможностей телефона по части светочувствительности – основная камера телефона имеет переменную диафрагму в диапазоне от f/1,4 до f/4,0. Мощный 3,5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум добавляют возможность получать качественные результаты даже для тех объектов, которые находятся дальше от фотографа. В то же время комфорт пользователя при съемке был поднят на новый уровень, потому что благодаря мощным технологиям и аппаратному обеспечению камеры, профессиональная фотосъемка даже в плохих условиях не требует специальных навыков. Различные режимы камеры — будь то ночной режим, портретный режим или специальный режим, подходящий для съемки луны — понятны для всех, предлагая то же время настоящее качество даже для довольно опытных любителей фотографии.
Эстетика для высокого уровня стиля и пользования
В дополнение к лучшей в мире технологии камеры, новый смартфон Huawei P60 Pro также не идет на компромисс с эстетикой. В Эстонии новая модель будет доступна пользователям как в черном, так и в жемчужно-белом цветах, передавая при этом вдохновение от природы и современной эстетики. В то же время многие элементы дизайна не только радуют глаз, но и предлагают практическое удобство использования — например, четыре края 6,67-дюймового экрана модели P60 Pro закруглены, благодаря чему картинка телефона создает эффект безграничности. Устройство имеет экран LTPO OLED с разрешением 2700x1220 и адаптивной частотой обновления 120 Гц, технология которого настраивает экран таким образом, чтобы он не перегружал аккумулятор.
Новый уровень надежности
Аккумулятор модели P60 Pro емкостью 4815 мАч впечатляет во всех отношениях, а благодаря быстрому зарядному устройству SuperCharge мощностью 88 Вт его можно зарядить на 50% всего за 10 минут. В обычном режиме батареи хватает даже на двое суток без единой подзарядки. Новую модель также можно заряжать без проводов с помощью зарядного устройства мощностью 50 Вт, если возникнет такая необходимость.
При этом с точки зрения надежности выделяется не только аккумулятор устройства, но и его прочный экран – благодаря нанокристаллам защитной панели Kunlun Glass телефон предохраняется от царапин, которые могут появиться от острых предметов, а также от серьезных повреждений в случае падения. Пользователю также не надо беспокоиться о пыли или влаге – ведь модель P60 Pro выдерживает нахождение на глубине до 1,5 метра целых 30 минут, после чего продолжает функционировать безупречно.
Подводя итоги, можно сказать, что P-серия, уже завоевавшая сердца десятков миллионов пользователей в Европе, получила достойное продолжение, которое наверняка многократно увеличат число поклонников моделей данной серии продукции Huawei.