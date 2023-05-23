Скрытая подводная угроза. Угрожают ли российские корабли подводным кабелям и трубопроводам на Балтике?

Возможно ли повторение истории с Nord Stream? И чем такие сценарии могут угрожать странам Балтии? Delfi поговорил об этом с датскими, эстонскими и латвийскими экспертами по безопасности, а также Министерством обороны Латвии — и они полагают, что возможность диверсий на подводных коммуникациях реальна и создает угрозы для стран Балтии.



В середине апреля 2023 года журналисты общественных телеканалов Дании (DR), Норвегии (NRK) и Швеции (SVT) и Финляндии (Yle) начали публикацию расследования деятельности российских шпионов в своих странах. Авторы пришли к выводу, что Россия может быть причастна к взрывам на газопроводе Nord Stream: российские военные и гражданские суда появлялись в районе взрыва за несколько дней или недель до происшествия. И они продолжают активную разведку подводных коммуникаций в водах Балтийского и Северного морей.