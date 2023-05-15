ВИДЕО | Вызу: идеальное направление для поездки на выходные
В своем очередном ролике видеоблогер Юлиус показывает эстонскую провинцию во все красе. И действительно, такие места идеальны для воскресного путешествия всей семьей!
В начале мая мы несколько раз ездили в эстонскую деревню Вызу, что на берегу Финского залива. Это достаточно небольшая деревня, здесь живет около 500 человек. Да и находится она в достаточно малонаселенном, даже по эстонским меркам регионе. Это национальный парк Лахемаа, на большей его части запрещена деятельность человека и почти вся жизнь сосредоточена в небольших населенных пунктах.
А Вызу именно один из таких, в 80 километрах от Таллинна. Небольшая деревня, которая удивляет - насколько ухоженна и красива эстонская провинция. Даже в таких небольших местах. Историческая архитектура, хорошие заведения, школа, променад и даже собственный порт. А летом, местные пляжи и леса привлекают немало туристов, ведь это очень хорошее направление для поездки выходного дня.