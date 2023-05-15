ВИДЕО | Сложно ли девушке работать в такси?
Юлия переехала а Таллинн в 2020 году из Беларуси и сейчас работает водителем городского автобуса в Таллинне. Также девушка ведет блог в YouTube о своей работе, а также о смежных профессиях. В своем очередном видео Юлия рассказывает о том, опасно ли девушке работать в такси и подходит ли вообще такая профессия представительницам женского пола.
Существует стереотип о том, что водитель - это исключительно мужская профессия. Однако, это далеко не так, и на сегодняшний день все больше девушек выбирают работу водителя общественного транспорта, грузоперевозки, а также становятся водителями такси. В Таллинне лично мне нечасто удавалось встретить девушку за рулем такси, но однажды мне написала моя подписчица Аннели и предложила снять ролик о своей работе в сфере такси. Беседа получилась увлекательной и позитивной: Аннели поделилась своими эмоциями и историями, рассказала об испытаниях, которые пришлось пережить, а самое главное, ответила на вопрос - является ли данная работа опасной. Девушки, если вы еще сомневались в том, стоит ли попробовать себя за рулем такси, то этот ролик для вас! Вот выдержка из рассказа Аннели о том, как так получилось, что она начала работать в такси.
„В такси я пришла по обстоятельствам - хотелось что-то новенькое для себя, всегда хотела сама на себя работать. И три года назад я через знакомых пошла, взяла в аренду машину и стала пробовать. Это был ковид, я поработала немного и поняла, что это тяжело, надо жить в машине. Зато я получила кайф - новую машину, коротбку-автомат. Через какое-то время я подучилась, опять взяла машину в аренду. И сейчас я уже работаю в фирме год. Работаю посменно - 8 часов. Если работы много - работаю вообще нонстоп, если нет - 8 часов я отрабатываю все равно“.
Посмотреть интервью целиком можно по ссылке ниже.