ВИДЕО | Сложно ли девушке работать в такси?

Существует стереотип о том, что водитель - это исключительно мужская профессия. Однако, это далеко не так, и на сегодняшний день все больше девушек выбирают работу водителя общественного транспорта, грузоперевозки, а также становятся водителями такси. В Таллинне лично мне нечасто удавалось встретить девушку за рулем такси, но однажды мне написала моя подписчица Аннели и предложила снять ролик о своей работе в сфере такси. Беседа получилась увлекательной и позитивной: Аннели поделилась своими эмоциями и историями, рассказала об испытаниях, которые пришлось пережить, а самое главное, ответила на вопрос - является ли данная работа опасной. Девушки, если вы еще сомневались в том, стоит ли попробовать себя за рулем такси, то этот ролик для вас! Вот выдержка из рассказа Аннели о том, как так получилось, что она начала работать в такси.