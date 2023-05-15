Итальянский политолог в Таллинне: создание архитектуры безопасности, исключающей Россию, возможно
Хотя страны Южной Европы, в отличие от Эстонии, не воспринимают Россию как угрозу своей безопасности, построение общеевропейской архитектуры безопасности, исключающей путинскую Россию, все же возможно, сказала „Актуальной камере“ директор Итальянского института международных отношений Натали Точчи, говорится в RusERR.
По словам Точчи, принимавшей участие в конференции имени Леннарта Мери в Таллинне, в начале войны представления о том, что НАТО само спровоцировало войну в Украине, а Россия занимается лишь естественной самообороной, были довольно популярны среди итальянцев и совпадали с тезисами Кремля. Причина - в циничной откровенности самого президента России Владимира Путина.
„Мы все должны признать, что если бы Владимир Путин попытался выглядеть немного разумнее, если бы он сделал вид, что хочет переговоров и мира, то разрыв между ним и Европой не был бы таким большим. Но он не притворяется, он такой, какой есть, и его позиция - словно клей, который связывает европейцев воедино“, - сказала Точчи.
Также она отметила, что формирующаяся в настоящее время архитектура безопасности четко направлена против путинской России и может развалиться, если не будет общего врага.
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