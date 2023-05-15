ВИДЕО | Откуда в Америке Ленин? Дудь поговорил с создателем Тетриса

Дудь: Одна из самых неожиданных штуковин в вашем городе - это памятник Ленину. Ты знаешь, как он здесь появился?

Я вкратце слышал эту историю. Он раньше стоят на участке у владельца этого памятника, который привез его сюда.

Далее Дудь поясняет, что памятник привез в Сиэтл учитель английского, который когда-то жил в Чехословакии из словацкого города Попрада. Сейчас руки памятника испачканы красной краской: „Всем известно, в чем у него руки“ - комментирует этот факт Пажитнов.

Допустим, сейчас все еще есть программисты и разработчики, которые еще не ответили себе на вопрос, нужно ли уезжать из России. Что бы вы им посоветовали?

Надо оттуда нестись со всех ног. Из этого места. Там уж совсем ничего не светит, а с современными санкциями это совершенно безнадежно. Никакой перспективы, ни жизненной, ни карьерной.

Мы с вами находится в Сиэтле, где вы живете все те 30 лет, как уехали из СССР. Как вам живется в США?

А как вам живется дома? Ну у вас есть какое-то проблемы, что-то вас раздражает, что-то не нравится. Но это ваш дом. Вы его так воспринимаете - не хорошо и не плохо.

Но переключение в то, что это - ваш дом - случилось?

В общем, да, мне оно сразу понравилось, дети стали ходить в школу. Появился свой дом. Это произошло незаметно. Я как-то и не мыслил, что я переехал. Я обнаружил, что эмигрировал, через 4 года. Меня поразило это слово. Вообще-то я сюда приехал работать по трехгодичной рабочей визе, но как-то так получилось, что через полгода ко мне переехала сюда семья, а еще через 4 месяца страна, из которой я переезжал, перестала существовать.

Смотрите интервью полностью в плеере ниже.