РФ развернула 16 бомбардировщиков близ Финляндии и Норвегии

Россия развернула на своей авиабазе Оленья на Кольском полуострове, в 200 км от стран-членов НАТО Финляндии и Норвегии, 16 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95, способных нести ядерное оружие. Об этом пишет издание The Barents Observer в воскресенье, 14 мая, опираясь на спутниковые снимки, сделанные 7 мая.

Согласно этим снимкам, на авиабазе Оленья дислоцировано два сверхзвуковых Ту-160 и 14 турбовинтовых Ту-95. Ту-160 и 14 - Ту-95, причем таким образом, что они могут подняться в воздух очень быстро. „Это означает, что у Норвегии и Финляндии будет меньше времени на подъем в воздух своих истребителей для опознания самолетов, находящихся вблизи их воздушного пространства“, - отмечает издание.

Сообщения радионаблюдателя Ольги Гончаренко (@olga_pp98), отслеживающей действия российской стратегической авиации, позволяют предположить, что дислоцированные в Оленьей стратегические бомбардировщики РФ участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами.

Бомбардировщики были переброшены из Энгельса

The Barents Observer напоминает, что ранее авиабаза Оленья обслуживала небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и нескольких военно-транспортных самолетов Ан-12. Однако в конце лета 2022 года все изменилось: первые четыре Ту-160 прибыли сюда в августе, а к октябрю здесь было уже более 10 Ту-95 и Ту-160.

Предположительно, эти стратегические бомбардировщики были переброшены на базу Оленья с аэродрома в Энгельсе (Саратовская область РФ). В декабре этот военный аэродром дважды подвергался атаке БПЛА, в результате погибли трое российских военнослужащих и, по неофициальным данным, были повреждены два бомбардировщика Ту-95.

The Barents Observer цитирует профессора Катаржину Зиск из Норвежского института оборонных исследований, которая выразила мнение, что отправка таких тяжелых бомбардировщиков на север „несомненно является сигналом“ для стран НАТО.

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