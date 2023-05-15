ФОТО | Женская сборная Эстонии по футболу начала домашний ЧЕ с крупного поражения

Швейцария повела в счете на 41-й минуте после гола Лилы Эгли, и больше голов в первом тайме зрители не увидели.

На 61-й минуте Эмануэла Пфистер удвоила преимущество гостей, а через четверть часа третий гол забила Аня Клингенштейн. Точку в матче поставила Натали Видмер на 89-й минуте.

Во втором матче группы А Испания обыграла Германию со счетом 2:0.

В группе B Франция обыграла Швецию со счетом 3:0, а Англия обыграла Польшу со счетом 2:1.

Сборная Эстонии до 17 лет в среду сыграет с Германией.

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