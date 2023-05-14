Белорусские СМИ: Лукашенко госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Как отмечается, Лукашенко около 19:00 приехал в „Республиканский клинический медицинский центр“ Управления делами президента Беларуси, который находится на берегу водохранилища Дрозды, сообщают белорусское издание „Еврорадио“, а также мониторинговая группа „Беларускі Гаюн“.

„Еврорадио“ отмечает, что на время прибытия кортежа проезд в больницу был заблокирован, а вдоль дорог, ведущих к медцентру, были выставлены силовики.

В последние дни Лукашенко не появлялся в публичном и медийном пространстве. Его пресс-служба публиковала фото с ним 9 мая, когда он был в Москве на параде, а после завершения парада Лукашенко не пошел пешком вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и другими гостями из стран СНГ в Александровский сад на возложение венков, а его подвезли.