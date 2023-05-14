Шведы не узнали Клавана: это эстонский Дольф Лундгрен?
Экс-игрок сборной Эстонии по футболу, 37-летний Рагнар Клаван на Евровидении объявил результаты голосования в родной Эстонии.
Но не все узнали культового игрока „Ливерпуля“, пишет Aftonbladet.
„Это эстонский Дольф Лундгрен? — спросил комментатор SVT, увидев Клавана на экране.
Эстония была одной из стран, которая оценила шведскую песню наивысшим баллом. Лорин, представлявшая Швецию, и ее песня „Tattoo“ победили на Евровидении 2023.
Aftonbladet пишет, что болельщики „Ливерпуля“, конечно же узнали эстонского футболиста, что можно было увидеть в социальных сетях, где 37-летнего Клавана хвалили за высокие баллы.
Участие Клавана не осталось незамеченным на британском телевидении. „Блестяще! Он футболист, да? Он точно играл за „Ливерпуль“? сказал один комментатор Би-би-си.
Клаван играл в топовом английском клубе „Ливерпуль“ в 2016-2018 годах.
Алика, представлявшая Эстонию, заняла на Евровидении восьмое место.
Смотрите окончательные результаты:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.