Мужчина приговорен к четырем месяцам тюрьмы за убийство собаки палкой

Летом 2019 года мужчина без уважительной причины взял палку и дважды ударил собаку по голове, говорится в обвинительном заключении. От ударов собака скончалась. После этого мужчина положил тело собаки в матерчатый мешок, отнес в лес и закопал.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы. Суд включил в приговор время нахождения мужчины под стражей - с 6 февраля по 13 марта текущего года.

Ранее Курземский районный суд Риги приговорил двух человек к условному тюремному сроку за то, что они утопили собаку в ванне. После этого вердикта председатель Латвийской ветеринарной ассоциации Илмарс Дуритис выразил мнение, что наказания, примененные к мучителям животных, были слишком мягкими.