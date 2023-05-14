ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023 без сенсаций: Фавориты одержали уверенные победы

Группа А (Тампере)

США - Венгрия 7:1

Сборная США против Венгрии пропустила первой, но к концу стартового периода уже вышла вперед. В дальнейшем американцы закрепили разницу в классе еще несколькими голами. В составе американской сборной отличились Ник Бонино, который оформил дубль, также по шайбе забросили Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Маккей, Рокко Гримальди и Люк Так.

Франция – Дания 3:4 (OT)

Швеция – Австрия 5:0

На четвёртой минуте первого периода Пер Линдхольм, открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Маркус Сёренсен удвоил преимущество шведской сборной. На 19-й минуте второго периода Патрик Немет сделал счёт 3:0.

На 12-й минуте третьего периода Лео Карлссон забросил четвёртую шайбу шведов в матче. На 14-й минуте периода Деннис Эверберг довел счёт до разгромного.

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словения – Канада 2:5

На 4-й минуте счет открыл словенский нападающий Ян Дрозг, в этом сезоне выступавший в клубе КХЛ „Амур“. Во втором периоде канадцы добавили в реализации и тремя заброшенными подряд шайбами перехватили лидерство. Итог - 5:2 в пользу фаворита.

Норвегия – Швейцария 0:3

Швейцария быстро забросила две шайбы в первом периоде, сначала отличился Дарио Симьон, а за полминуты до конца периода Андреа Глаузер увеличил счет в матче.

Последнюю шайбу забросил Нино Нидеррайтер в пустые ворота, в самой концлвке встречи.

Чехия – Казахстан 5:1

На девятой минуте первого периода Якуб Зборжил открыл счёт в матче. На 16-й минуте первого периода Доминик Кубалик удвоил преимущество чехов.

На 12-й минуте второго периода Максим Мухаметов сократил отставание в счёте.

На второй минуте третьей двадцатиминутки Лукаш Седлак снова увеличил преимущество сборной Чехии. Спустя четыре минуты Ян Коштялек сделал счёт 4:1. В конце третьего периода точку в матче поставил Доминик Кубалик, реализовав большинство 5 в 3.

Турнирная таблица группы В:

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