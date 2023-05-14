Хоккей
14.05.2023, 11:50

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: смогут ли аутсайдеры удивить фаворитов турнира?

 
сборная Швеции
сборная Швеции
ФОТО: EPA/MAURI RATILAINEN | Scanpix

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная США сыграет с Венгрией, Канада – со Словенией, Казахстан будет противостоять Чехии.

Группа А (Тампере)

США - Венгрия 12:20

Франция – Дания 16:20

Швеция – Австрия 20:20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словения – Канада 12:20

Норвегия – Швейцария 16:20

Чехия – Казахстан 20:20

Турнирная таблица группы В:

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