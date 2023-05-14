14.05.2023, 11:50
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: смогут ли аутсайдеры удивить фаворитов турнира?
ФОТО: | Scanpix
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная США сыграет с Венгрией, Канада – со Словенией, Казахстан будет противостоять Чехии.
Группа А (Тампере)
США - Венгрия 12:20
Франция – Дания 16:20
Швеция – Австрия 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Словения – Канада 12:20
Норвегия – Швейцария 16:20
Чехия – Казахстан 20:20
Турнирная таблица группы В:
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