За рубежом
14.05.2023, 08:56

Россия запустила ракеты в момент, когда шел финал „Евровидения“, а до этого бомбила родной город выступавшего там певца

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Ukraina esindav duo "Tvorchi" pärineb Ternopili linnast.
Ukraina esindav duo "Tvorchi" pärineb Ternopili linnast.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Министерство обороны Украины сообщило в своем твиттере, что Россия запустила крылатые ракеты по территории страны „ровно в тот момент, когда Европе продолжается праздник музыки, единства и света на песенном конкурсе „Евровидение“.

До этого власти Украины сообщали о взрывах в Тернополе – родном городе группы Tvorchi, которая принимает участие в „Евровидении“.

Стоит отметить, что войска РФ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли ракетный удар по Тернополю.

В этом году „Евровидение“ проходит в Ливерпуле. Хотя в 2022-м победу одержала группа из Украины, проводить конкурс на территории страны нельзя по соображениям безопасности.

Kuvatõmmis otseülekandest.

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