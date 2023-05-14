ВИДЕО | Нарва: звезды „Евровидения“ рождаются здесь(5)
Нарвитяне собрались в ночь с 13 на 14 мая поддержать Алику Милову и вместе посмотреть финал „Евровидения-2023“ в пространстве кафе Alex Kohvik, которое cпециально работало полночи.
„Хотели для себя, а оказалось, что людей, которые хотят того же, что и мы - поделиться радостью, обсудить „Евровидение“ много, так собралась большая компания“, - говорит Анна Чистоделова, одна из инициаторов совместного просмотра финала. Анна в прекрасном настроении, знакомит с теми, кто пришел, и кого она знает сама. Удивляется, что адресно никого не приглашали, просто написали пост в фейсбуке, и вот - народ здесь, все столики перед экраном заняты. Кстати, на полуфинал тоже собиралась большая компания в этом же кафе.
Многие зрители пришли с плакатами. И когда звучит песня Алики, плакаты взмывают вверх, как и телефонные фонарики.
Обаятельная девушка Эрика немного знакома с Аликой лично, восхищается ею, считает, что у них много общего. И ночью финала „Евровидения“ она не смогла остаться дома. Сделала плакат вместе со своим молодым человеком и пришла поддержать Алику. „Очень рада за нее, кулачки держим, она открытая, целеустремленная, сильная очень,“ - улыбается Эрика.
Софья Хомякова - еще один инициатор провести совместный ночной просмотр „Евровидения“ и болеть за Алику. „Идея летала у всех в мыслях, это настолько круто, что наша девочка, нарвитянка, ребенок, который вырос с нами здесь, в Нарве, теперь стоит на сцене „Евровидения“ и представляет Эстонию, - говорит Софья, - Важно то, что дети, которые сейчас ходят в музыкальную школу, тоже это видят и вдохновляются. Когда мы смотрели полуфинал, пришли молодые музыканты, они тоже говорили, как это здорово - собраться вместе, мы раньше так не делали“.
„Приятно, что Алика в интервью вспоминает своих учителей, у которых она здесь училась, - продолжает восхищенно рассказывать Софья Хомякова. - Ирина Трофимова, ее учитель музыки, с ней на связи и сейчас. Когда был полуфинал, она вместе с нами его смотрела и обменивалась смс с Аликой. Мы думаем, что наше участие помогает ей там“. Софье не так важно, победит ли Алика Милова в финале: „Важно, что она от Эстонии попала туда, мы видим ее фурор, ее выступление абсолютно фантастическое“.
Есть компании, которые пришли болеть за родную певицу семьями - мама, папа и дети. А десятилетний Артем пришел с друзьями, он тоже подготовил плакат. И даже на руке и ноге написал: „Алика, мы с тобой“, „Алика - первое место“.
Искренне своим признанием представительнице Эстонии на „Евровидении“ делится Андриана Чупова: „Это невероятная возможность для нас всех - болеть за человека, которого мы знаем, которого мы слушаем, видели“. Андриана уверена, что Алика чувствует поддержку родного города. „Алика сделала невероятную работу“, - считает Андриана.
Пришел поболеть за Алику и Вован Каштан. „Не каждый день нарвитянин виден всей Европе, надо поддержать своих и быть солидарными, - говорит Каштан. - Мне очень жаль, что горуправа не устроила городской показ. Могли бы поставить экран, чтобы все посмотрели и поддержали нарвитянку“.
На вопрос, за кого, кроме Алики вы болеете, ответы у собравшихся разные: Австралию, Швейцарию, Украину, Италию, Австрию, Польшу, Швецию, Финляндию. „Но прежде всего за Алику и Эстонию“, - добавил почти каждый, кто отвечал.
Увидеть атмосферу вечера, послушать, что еще говорят зрители и болельщики, можно в видео.