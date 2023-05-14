ВИДЕО | Нарва: звезды „Евровидения“ рождаются здесь

„Хотели для себя, а оказалось, что людей, которые хотят того же, что и мы - поделиться радостью, обсудить „Евровидение“ много, так собралась большая компания“, - говорит Анна Чистоделова, одна из инициаторов совместного просмотра финала. Анна в прекрасном настроении, знакомит с теми, кто пришел, и кого она знает сама. Удивляется, что адресно никого не приглашали, просто написали пост в фейсбуке, и вот - народ здесь, все столики перед экраном заняты. Кстати, на полуфинал тоже собиралась большая компания в этом же кафе.

Многие зрители пришли с плакатами. И когда звучит песня Алики, плакаты взмывают вверх, как и телефонные фонарики.

Обаятельная девушка Эрика немного знакома с Аликой лично, восхищается ею, считает, что у них много общего. И ночью финала „Евровидения“ она не смогла остаться дома. Сделала плакат вместе со своим молодым человеком и пришла поддержать Алику. „Очень рада за нее, кулачки держим, она открытая, целеустремленная, сильная очень,“ - улыбается Эрика.

Софья Хомякова - еще один инициатор провести совместный ночной просмотр „Евровидения“ и болеть за Алику. „Идея летала у всех в мыслях, это настолько круто, что наша девочка, нарвитянка, ребенок, который вырос с нами здесь, в Нарве, теперь стоит на сцене „Евровидения“ и представляет Эстонию, - говорит Софья, - Важно то, что дети, которые сейчас ходят в музыкальную школу, тоже это видят и вдохновляются. Когда мы смотрели полуфинал, пришли молодые музыканты, они тоже говорили, как это здорово - собраться вместе, мы раньше так не делали“.