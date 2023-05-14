Визит Владимира Зеленского в Италию: президент Украины попросил папу Франциска „осудить российские преступления“

Как сообщает Радио Ватикана, во время аудиенции Зеленского с папой обсуждалась „гуманитарная и политическая ситуация в Украине, вызванная продолжающейся войной“.

После встречи папа подарил Зеленскому бронзовую оливковую ветвь как символ мира, а также несколько книг. В ответ президент Украины преподнес Франциску икону „Неопалимая“, которая написана на пластине из бронежилета, и икону „Потеря“, посвященную убитым во время войны детям, передает Радио Ватикана.

Украинский президент сообщил в своем телеграм-канале, что во время встречи выразил благодарность понтифику „за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев“ и призвал прилагать все усилия к возвращению на родину „десятков тысяч депортированных детей“.

„Кроме того, попросил осудить российские преступления в Украине, - добавил Зеленский. - Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором“.

Представители Украины уже употребляли в отношении Ватикана похожие формулировки в апреле этого года, когда во время пасхальных богослужений в Риме для совместного участия в Крестном ходе были приглашены мальчики из Украины и России.

Миссия Ватикана

Во время традиционного Крестного хода перед Пасхой совместно молились два подростка: украинец который получил убежище в Италии после захвата Мариуполя, и россиянин, брат которого погиб на войне в Украине, а отец и дед пропали без вести.

Тогда МИД Украины дал понять, что Украина пыталась убедить Ватикан отказаться от такого жеста, но к ее голосу не прислушались. „К сожалению, вынуждены констатировать, что в этом году ход был снова омрачен попыткой приравнять жертву и агрессора“, - было сказано в заявлении официального представителя украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее папа Франциск также говорил, что Ватикан принимает участие в некоей закулисной миссии по установлению мира в Украине. Представители Офиса президента Украины, впрочем, заявляли, что об этой миссии ничего не знают.