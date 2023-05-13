Британские астрономы зафиксировали самый мощный космический взрыв в истории

Взрыв обнаружен на расстоянии восьми миллиардов световых лет и, предположительно, стал результатом того, что сверхмассивная черная дыра поглотила гигантское облако газа.

Впервые вспышка была автоматически зафиксирована приборами станции изучения космоса в Калифорнии еще в 2020 году, но лишь год спустя астрономы обратили внимание на полученные данные и приступили к их анализу.

По словам руководителя исследовательской группы британского Саутгемптонского университета Филипа Уайзмана, значимость открытия стала очевидной, как только им удалось рассчитать расстояние до взрыва.

Выводы были опубликованы в четверг в ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества.

Это не только самый мощный взрыв, но и самый продолжительный, говорят ученые.

Открытию присвоено обозначение AT2021lwx.

Хотя его также называют самым ярким, астрономы уточняют, что зафиксированный в прошлом году гамма-всплеск, известный как GRB 221009A, формально был ярче, но длился всего чуть более десяти часов, а значит, мощность AT2021lwx намного выше.

Команда Уайзмана была озадачена тем, что могло вызвать нечто столь яркое. По его словам, в научной литературе не было ничего, что могло бы объяснить это явление.

„Большинство событий, связанных со сверхновыми, длятся всего пару месяцев, прежде чем исчезнуть. Нечто, что способно сохранять такую яркость в течение почти трех лет, - крайне необычно“, - говорит Уайзман.

Гигантский бублик

Ученые пришли к выводу, что причиной взрыва стало огромное облако газа, в тысячи раз превышающее размеры Солнца, которое было поглощено сверхмассивной черной дырой.

Взрыв посылает ударную волну в космос, а остатки перегретого газового облака остаются вокруг черной дыры, образуя нечто, напоминающее бублик.

Считается, что в центре всех галактик есть черные дыры, и, по мнению ученых, подобные взрывы способствуют смещению этих центров и, как следствие, изменению конфигурации галактик.

Однако Филип Уайзман уточняет, что явления такой мощности происходят крайне редко.