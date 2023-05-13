Глава МИДа Латвии: Нужно готовиться к длительной нестабильности в мире и Европе(4)
По мнению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, выдвинутого в президенты страны, нужно поддерживать Украину всеми возможными способами.
„Там снаружи“ в ближайшие годы ничего не изменится, возможны разные повороты в развитии событий даже во внешне стабильных демократических странах, на демократизацию России и резкие изменения ее курса рассчитывать не приходится. Нужно готовиться к долгосрочной нестабильности в мире и в Европе“, — так охарактеризовал ситуацию спустя пятнадцать месяцев после начала военного вторжения России в Украину Эдгар Ринкевич: „Укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, увеличение финансирования, физическая, политическая и юридическая защита нашей внешней границы — важнейшие задачи на ближайшие годы. Здесь у главы государства есть реальные возможности и инструменты влияния на процесс. Наконец, битва за умы и сердца наших людей в эпоху дезинформации и пропаганды. Нам нельзя терять себя в мелких дрязгах и несущественном, что является целью наших врагов, как раз напротив — мы должны найти в себе силы укрепиться и стать уверенной и процветающей европейской нацией“, - написал министр в соцсетях.
„Один не может сделать много, но вместе может. Одной речи, закона или распоряжения будет недостаточно, но тщательная работа, шаг за шагом и настойчивость могут принести результаты. Вот почему я решил баллотироваться на пост президента“, — заключил Эдгар Ринкевич.
Помимо Эдгара Ринкевича — кандидата от премьерского „Нового Единства“ — на пост главы государства претендуют предприниматель Улдис Пиленс, выдвинутый коалиционным „Объединенным списком“ и Элина Пинто, сотрудница Еврокомиссии, выдвинутая оппозиционной партией „Прогрессивные“.
Парламентские партии могли выдвигать кандидатов в президента до сегодняшнего дня, 13 мая.
Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.