Twitter возглавила Линда Яккарино. Илон Маск продолжит заниматься разработкой и новыми технологиями соцсети
Маск написал в своем твиттере, что Яккарино в основном будет заниматься ведением бизнеса компании, а он „сфокусируется на разработке продукта и новых технологиях“.
Ожидается, что Яккарино начнет работать в Twitter примерно через полтора месяца.
Маск купил Twitter в конце прошлого года за 44 млрд долларов - и с тех пор его неоднократно критиковали за решение стать генеральным директором компании. Инвесторы его других проектов, таких как космическая фирма Space X и производитель автомобилей Tesla, ожидали, что он будет уделять им больше внимания.
Новый хозяин Twitter даже проводил голосование в своей сети по вопросу о том, должен ли он покинуть должность ее генерального директора. Пользователи проголосовали „за“.
После покупки Twitter Маск провел в соцсети несколько довольно скандальных реформ и уволил значительную часть сотрудников. В числе прочего он восстановил аккаунты многих людей, которые ранее были заблокированы за распространение дезинформации и ненависти (например, экс-президента США Дональда Трампа).
Маск также резко изменил систему верификации, известную как „синяя галочка“. Если раньше этот знак появлялся у людей и организаций как доказательство подлинности того или иного аккаунта, то сейчас его можно приобрести за абонентскую плату 8 долларов в месяц. Критики считают, что это может способствовать распространению дезинформации.
В недавнем интервью Би-би-си Маск заявил, что ранее сеть оказалась под угрозой банкротства, однако под его руководством она вскоре выйдет на нулевую рентабельность, то есть расходы сравняются с доходами.
На своей прежней работе новая руководитель Twitter Линда Яккарино руководила примерно 2 тыс. сотрудников и принимала участие в запуске стримингового сервиса компании NBCUniversal.
Она начала работать в этой фирме в 2011 году, а до этого 15 лет провела в телевизионной сети Turner Entertainment.
„Она не сломается“
У Яккарино есть богатый опыт работы в рекламной отрасли. Реклама - главный источник дохода Twitter, однако поступления от нее резко сократились после прихода Илона Маска.
„Если Twitter хочет получать деньги от рекламы эффективнее, чем раньше, то это - первый шаг, и Линда - идеальный человек для этого“, - отмечает Клэр Аткинсон, корреспондент издания Business Insider, которая следит за карьерой Яккарино уже 20 лет.
По словам Аткинсон, Яккарино - как раз тот менеджер, который нужен сейчас Илону Маску. „Она не сломается“, - считает журналист.
Через несколько недель после того, как Маск купил Twitter, многие крупные компании прекратили размещать в соцсети рекламу, опасаясь репутационных рисков, связанных с реформами новього владельца.
Маск признал значительно снижение доходов от рекламы, хотя в апреле он сказал в интервью Би-би-си, что компании возвращаются.
Примечательно, что в апреле Яккарино брала интервью у Маска на конференции рекламной индустрии. Тогда она напомнила ему о проблемах, с которыми он столкнулся, пытаясь завоевать доверие рекламодателей.
„Люди в этом зале - это ваш быстрый путь к прибыльности. Но здесь немало тех, кто сомневается,“ - сказала она. Она пояснила, что многие люди не могут отделить личность и мнения Маска от его бизнеса.