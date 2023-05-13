ЧМ по хоккею 2023: власти Риги ждут приезда 30 тысяч иностранцев и подготовили путеводитель

В Риге пройдут матчи группы B и два четвертьфинала. Всего до 25 мая в столице Латвии будет сыграно 30 матчей (другую группу, а также полуфиналы и финал примет финский Тампере).

Как отметили в Рижской думе, город хорошо подготовился к проведению турнира — есть тематическое оформление городской среды, улицы украшены символикой ЧМ-2023, установлены конструкции и стенды с флагами стран-участниц и с талисманом турнира - ежиком Спайки.

По улицам Риги по маршруту Югла — Иманта курсирует трамвай №1, оформленный в стилистике ЧМ-2023 и со слоганом „We live the game“.

За хоккеем можно будет наблюдать в официальной фан-зоне, которая находится на территории „Арена-Рига“ (ул. Сканстес, 21). Вход в фан-зону разрешен и без билетов на матчи.

Во время проведения чемпионата мира запущен пилотный проект, разрешающий размещать переносные автоматы по продаже напитков и экраны снаружи уличных кафе (исключение - в Вецриге в окрестностях Рижской думу). Также можно будет посмотреть матчи турнира в кафе и барах.

Чтобы иностранные болельщики в свободное время могли познакомиться с Ригой, для них подготовлен путеводитель.

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, „такой масштабный спортивный проект должен способствовать улучшению узнаваемости Риги и Латвии на международном уровне“.

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